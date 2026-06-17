５月２４日のオークスでジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）に騎乗し、ＪＲＡ女性騎手初のＧ１制覇を達成した今村聖奈騎手＝栗東・寺島良厩舎＝が６月１７日、名古屋競馬のＪＲＡ交流競走「名古屋ＣＣ ピーチ賞」で１番人気ブルームザスマイル（牝３歳、栗東・鈴木孝志厩舎、父サンダースノー）に騎乗して１着。オークス以来の勝利を飾った。

レースでは１番枠から好スタートを切ると、早々とハナへ。最後まで脚いろは衰えず、後続を３馬身突き放す快勝劇だった。今村騎手はこの日、Ｘを更新。自身の勝利を伝える名古屋競馬のＸを引用し「お久しぶりでした。ありがとうございました」とコメントしていた。

なお、ジュウリョクピエロは登録していた凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）を見送り、夏場は休養に充て、秋華賞・Ｇ１（１０月１８日、京都競馬場・芝２０００メートル）からエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１５日、京都競馬場・芝２２００メートル）へ向かう予定。鞍上はいずれも今村騎手が務めることが発表されている。