松田龍平の妻・モーガン茉愛羅、第2子出産報告「改めて命の尊さを感じています」【全文】
【モデルプレス＝2026/06/17】モデルのモーガン茉愛羅（28）が6月17日、自身のInstagramを更新。第2子を出産したことを発表した。
【写真】43歳人気俳優の美人妻、生まれたばかりの第2子の姿
モーガンは「先日、無事に新しい命を迎えることができました」と報告。「母子ともに健康に過ごしております」と体調について触れ、「我が子を抱きながら、改めて命の尊さを感じています」と喜びをつづった。「妊娠中から温かく見守り、支えてくださった皆様、本当にありがとうございました」と感謝を伝え、「感謝の気持ちを胸に新しい日々を大切に重ねていきたいと思います」と意気込んでいる。
モーガンは、2021年10月20日に俳優の松田龍平との結婚と妊娠を発表した。2022年3月13日には第1子出産を報告。2026年3月13日にはモーガンが自身のInstagramで第2子を妊娠したことを伝えていた。（modelpress編集部）
先日、無事に新しい命を迎えることができました。
母子ともに健康に過ごしております。
我が子を抱きながら、改めて命の尊さを感じています。
妊娠中から温かく見守り、支えてくださった皆様、本当にありがとうございました。
感謝の気持ちを胸に新しい日々を大切に重ねていきたいと思います。
今後とも宜しくお願い致します
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【写真】43歳人気俳優の美人妻、生まれたばかりの第2子の姿
◆モーガン茉愛羅、出産報告
モーガンは「先日、無事に新しい命を迎えることができました」と報告。「母子ともに健康に過ごしております」と体調について触れ、「我が子を抱きながら、改めて命の尊さを感じています」と喜びをつづった。「妊娠中から温かく見守り、支えてくださった皆様、本当にありがとうございました」と感謝を伝え、「感謝の気持ちを胸に新しい日々を大切に重ねていきたいと思います」と意気込んでいる。
◆松田龍平＆モーガン茉愛羅、2021年に結婚
モーガンは、2021年10月20日に俳優の松田龍平との結婚と妊娠を発表した。2022年3月13日には第1子出産を報告。2026年3月13日にはモーガンが自身のInstagramで第2子を妊娠したことを伝えていた。（modelpress編集部）
◆全文
先日、無事に新しい命を迎えることができました。
母子ともに健康に過ごしております。
我が子を抱きながら、改めて命の尊さを感じています。
妊娠中から温かく見守り、支えてくださった皆様、本当にありがとうございました。
感謝の気持ちを胸に新しい日々を大切に重ねていきたいと思います。
今後とも宜しくお願い致します
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