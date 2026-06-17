「That’s the spirit」の意味は？前向きな応援フレーズ！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「That’s the spirit」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳すると「それがその精神だ」となります。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「その意気だ！」でした！
「That’s the spirit」は「その意気だ！」という意味のフレーズ。
相手が前向きな姿勢を見せたときに、背中を押すように使える表現です。
「いいね、その調子！」という明るい励ましのニュアンスがあります。
「That’s the spirit. I knew you could do it.」
（その調子。あなたならできると思ってたよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部