「That’s the spirit」の意味は？前向きな応援フレーズ！【1分英会話】

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ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「That’s the spirit」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

直訳すると「それがその精神だ」となります。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「その意気だ！」でした！

「That’s the spirit」は「その意気だ！」という意味のフレーズ。

相手が前向きな姿勢を見せたときに、背中を押すように使える表現です。

「いいね、その調子！」という明るい励ましのニュアンスがあります。

「That’s the spirit. I knew you could do it.」
（その調子。あなたならできると思ってたよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部