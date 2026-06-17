中村玉緒さん告別式　共演の著名人ら数々参列　明石家さんまさんも　生前「私は晴れ女」　きょうの天気も「晴れ」

5月9日、肺炎のため86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんの告別式が、17日午前、都内で営まれ、親交のあった著名人らが参列しました。

自身が運転する車で斎場に姿を見せたのは明石家さんま(70)さんだ。

玉緒さんと数々のバラエティー番組で共演し、その愛嬌あふれるキャラクターを愛していた。

「さんまのスーパーからくりTV」での軽妙な掛け合いは、お茶の間の人気を集めた。

さんまさんは“芸人たるもの人前で泣かない”という信条をもっていて、葬儀に姿を見せることが少ないことで有名だが、16日の通夜にも駆けつけた。

会場の入口付近で、歌手の和田アキ子さんと会うと言葉を交わす場面も見られた。

きのうの通夜で和田アキ子さん(76)は取材に応じ「胸がいっぱい。倒れそうになりました。明るくて…ごめんなさいね、ちょっと…辛すぎます。明るい人でした。まわりを明るくする。よく使う項目の電話番号消さなアカンと思うと…。向こう行っても勝さんもいらっしゃるし、明るくガハハハ！って笑うので、勝さんに『来ましたで』って言ってるかもわからないですね」と語った。

告別式で弔辞を読んだ俳優の松平健さん(72)は、玉緒さんの夫・勝新太郎さんの“一番弟子”として知られている。

松平健さん(72)は通夜後のインタビューで「デビュー以来ずっと勝先生の奥さんとして、すごくあたたかく接していただいて、息子みたいに思っていただいて、舞台袖で出番を待っているときにすごく楽しい話をいっぱいするんで、トチりそうになったりっていう。でも舞台に立ちますとね、本当に勝先生とダブるようなすごい熱量の演技をなさるんで、そのへんはすごく勉強させてもらった」と話した。

さらに松平さんは「そのときは元気で、“一緒にまた仕事しようね”と。『トークショーをやりたい』という話をしていました。（Q.施設でも仕事に意欲が）すごくやりたがっていましたね」と2025年に玉緒さんが過ごしていた介護施設へ会いに行った時のエピソードも明かした。

玉緒さんの告別式には、俳優の梅沢富美男さん(75)、舘ひろしさん(76)、歌手の山川豊さん(67)らも参列し、最後の別れを惜しんだ。

その告別式の祭壇には、着物姿で笑顔を浮かべる玉緒さんの遺影が飾られていた。

最近撮影した中で、玉緒さんが一番気に入っていた写真だという。

祭壇は、玉緒さんが好きだったバラの花を中心にデザインされていて、ココ・シャネルの香水や、灰皿などが飾られた。

玉緒さんが喪主を務めた夫・勝新太郎さんの葬儀の様子では、祭壇には白と青の花が使われ、遺影の右上にも花が添えられていた。

玉緒さんの祭壇も、勝さんと似た色合いになっていて遺影の右上に添えられた花も、夫婦でおそろいのように見える。

「からくりTV」で共演した浅田美代子さん(70)は「パパさん（勝さん）大好きだったからね玉緒さん。何があったってパパさんパパさん言ってね。今やっと2人でね、誰にも邪魔されずに仲良くしているのかなと、楽しい思い出しかなくて、とにかく玉緒さんの笑顔と笑い声だけが残ってる状態。『からくりTV』とかのメンバーといつもご飯を食べに…番組が終わったあともみんなで食べに行ってて、玉緒さんが『食べに行きたいね〜行きたいね〜』とよくおっしゃっていて、行こう行こうとさんまさんに言ったりしていたんですけど、コロナ禍になったりとかしちゃってたしそれが一番悔やまれる、お会いしたかった」と語った。

同じく「からくりTV」で共演した西村知美さん(55)は「こんな後輩でもすごく歩み寄ってくださって、すごく優しく接してくださっていて本当にいい思い出ばっかりですね。すごく覚えているのが、ロケをしたときに朝から大雨だったんです。その時に玉緒さんが『私は晴れ女だから！』ってすごくおっしゃってたんですけど、カメラが回った途端にピタッと雨がやんで、カットってかかったと途端に、雨がまたザーッと降ったりとかして“大女優さんってすごいな”と思ったのをすごく覚えています。天まで味方につけるそんな素敵な方でした」と話した。

玉緒さんの甥にあたる俳優の若山騎一郎さん(61)は、17日の告別式で取材に応じ「(部屋の)壁一色、勝と家族の写真があって、おばちゃん本当に幸せなんだなって。おばちゃんは本当に勝を愛しているんだなって。勝おじちゃんに対しての無償の愛というか偉大なる愛を成就したんだと思った。きのうに引き続き、さんまさんが来ていただいたりとか、この梅雨の中で晴れているっていうのはおばちゃんは本当に“持っている方”なんだなと、（棺の）おばちゃんの顔を見たとき、やっぱりかわいらしかったです」と、2025年の秋に玉緒さんが入所していた介護施設を訪れていたことや、参列者への感謝の思いを語った。

棺の中で眠る玉緒さんは、生前愛用していた着物を着ているという。

玉緒さんは過去に「着物を着ると主人を思い出す。主人だったらこのときほめてくれたのにな」と語っていた。

玉緒さんは、最愛の夫・勝新太郎さんと同じお墓に納骨される予定だ。

（「イット!」6月17日放送より）