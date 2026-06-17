「木じゃない!?」横浜の歩道の真ん中に謎の“巨木”　正体は下水道施設でコンクリート製

神奈川・横浜市に近隣住民も正体を知らない“謎の木”がたっています。

立派な街路樹…ではありません。

触ると、木ではなくコンクリートのようなものでできているのがわかります。

なぜか歩道のど真ん中にたつ、木のふりをした人工物。

歩行者は避けて歩くしかありません。

近くで働く人や近隣住民からは「（Q.邪魔だなって思ったことは？）いつもそれは考えてます。散歩してるので、なぜここにこれがあるのか」「（Q.これが何か知っている？）知りません」「（Q.正体を疑問に思う？）ずーっと思っていた。引っ越してからずーっと。30年近くです」などの話が聞かれました。

その正体について管理している市に聞くことができました。

横浜市 港北土木事務所・田渕史也係長：

これは下水道のエア抜きと言われる施設です。マンホール（のふた）が飛んだり、水柱が上がることを防ぐような施設になります。

正体は、下水道の空気を抜く大きな管。

大雨で下水道に大量の水が流れ込むと、中の空気が圧縮され、マンホールのふたが飛ぶなどの危険があるため、この管で空気を抜いて防いでいたのです。

設置は1980年代後半。

当時は周りに木が立っていたため、木のデザインで作られたのではないかといいます。

一方、なぜ歩道の真ん中にあるのかは、資料が残っておらず不明だということです。