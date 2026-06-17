Afternoon Teaの白桃フェア開催！夏限定スイーツ＆ティーで優雅なひとときを

Afternoon Tea TEAROOMに、みずみずしい白桃を主役にした夏限定メニューが登場します。2026年6月25日より順次発売される新作スイーツやドリンクは、白桃の華やかな香りと爽やかな味わいを楽しめるラインアップ。さらに、人気フレーバー「シャルドネダージリン」をアレンジした新作ティーが揃う「夏のティーフェス」も開催されます。暑い季節にぴったりの贅沢なティータイムを楽しんでみませんか♡

白桃の魅力あふれる夏限定スイーツ

今シーズンの注目は、「白桃とラズベリーのブランマンジェパフェ」です。

「白桃とラズベリーのブランマンジェパフェ」は紅茶付き1,850円（税込）。

ラズベリーソースを忍ばせたブランマンジェを中心に、白桃ソース、ライチとサワークリームのホイップ、自家製紅茶クランブル、白桃ジェラートを重ねた華やかな一品です。

販売期間は6月25日（木）～9月2日（水）。

「白桃とアールグレイのショートケーキ」は1,000円（税込）。ふわふわのスポンジにアールグレイホイップ、アールグレイカスタード、白桃フィリングをサンドした上品な味わいが魅力です。

こちらも6月25日（木）～9月2日（水）まで販売されます。

また、「ピーチミルクティーのラッシーフロート」は1,150円（税込）。白桃香るミルクティーにピーチソースとバニラアイスを合わせた、夏らしいひんやりドリンクです。

販売期間は7月2日（木）～9月2日（水）。

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夏のティーフェスで楽しむ新作ティー

毎年人気の「夏のティーフェス」では、水出しアイスティー人気No.1フレーバー“シャルドネダージリン”を使った新作ティー3種が登場します。

「シャルドネダージリンのフルーツティー」は1,150円（税込）。マスカットジュースとアイスティーに、ライムやパイナップル、白桃、ブルーベリーなどのフルーツを合わせた爽やかな一杯です。

販売期間は6月25日（木）～7月1日（水）。

「シャルドネダージリンのティーフロート」は1,250円（税込）。マスカットオブアレキサンドリアのシャーベットやフルーツ、アロエをトッピングした贅沢なティードリンク。

こちらも6月25日（木）～7月1日（水）の限定販売です。

「シャルドネダージリンのスパークリングティー」は1,050円（税込）。シャルドネダージリンのゼリーとソーダを合わせた爽快感あふれるドリンクで、9月2日（水）まで楽しめます。

さらに、「ティータイムポーチ シャルドネダージリン シャルドネ香料使用」は1,000円（税込）。ティーバッグ3個とオリジナルミニポーチがセットになった夏限定ギフトです。

販売期間は6月25日（木）～8月26日（水）。

フードメニューやセットも見逃せない

14時から限定で楽しめる「アフタヌーンティーセット」は紅茶付き1,930円（税込）～。お好みのスイーツと紅茶を自由に組み合わせられます。

季節限定スイーツとして、「白桃とブランマンジェのミニパフェ」「白桃とアールグレイのショートケーキ（ハーフ）」「白桃とラズベリーのスコーンサンド」がラインアップ。

フードメニューには、「海老と揚げナスのレモンカレープレート」1,830円（税込）が登場。レモンマーマレードを合わせたアーモンドミルクとトマトのカレーが夏らしい味わいです。

さらに、「タコのオリーブソースパスタ（パン付き）」1,760円（税込）は6月25日（木）～7月29日（水）まで、「紅ずわい蟹とトマトの冷製生パスタ（パン付き）」1,760円（税込）は7月30日（木）～9月2日（水）まで販売されます。

この夏だけの白桃ティータイムを満喫

白桃の香りとみずみずしさを存分に楽しめるスイーツやドリンク、さらに華やかなティーフェス限定メニューまで揃うAfternoon Teaの夏限定企画。

パフェやショートケーキで季節の味覚を堪能したり、シャルドネダージリンの爽やかなティーで涼を感じたりと、さまざまな楽しみ方ができます。

夏のご褒美時間にぴったりのメニューをぜひ味わってみてくださいね♪