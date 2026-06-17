武道キャスター

スタジオには気象予報士の平島さんです。

きょうは、すっきりと晴れましたね。



平島気象予報士

日差しも強かったです。そんな中、風を求めて、氷見市に行ってきました。



訪れたのは、氷見市日名田地区にある農園「フローリアひなた」です。青空が広がる中、いま鮮やかな紫色のラベンダーが見頃を迎えています。



武道キャスター

画面からも爽やかな香りが漂ってきそうですね。ここは以前、見事なシャクヤク畑を紹介した場所ですよね。





平島気象予報士もともと耕作放棄地だった場所を地区のまちづくり協議会が国の支援事業などを活用して、地域のみなさんと一緒によみがえらせました。きょうは保全部会のメンバーが、手入れに汗を流していました。「私たち日名田地区の女性グループ『ひな女』でーす。今、ラベンダーを育てていまーす」武道キャスター「ひな女」の皆さん。変わらず、お元気ですね。「団結できるのは、この畑がある おかげやと思っています」「すごい楽しい。本当に若返ります」「地域の人との心のつながりもとっても増えたように思います。人生、ちょっと生き生きした部分が多くなったかなと思っています」平島気象予報士きょうの県内は、高気圧に覆われて広く晴れました。富山空港では真夏日になるなど各地で気温が上がりました。陽の光を浴びてラベンダーの紫色がひときわ映える園内で、きょうは市内の「西の杜学園」の児童が摘み取り体験をしました。児童「楽しいです」「甘いにおい」「いいにおい」「ここバツにして。そうそうそう」武道キャスター「ひな女」のみなさんも、うれしそうに教えていて、花畑に笑顔が広がっていますね。平島気象予報士過疎化に悩む日名田地区で、地域の人たちも、この場所がにぎわいを取り戻す起爆剤になればと期待を寄せています。速川地区まちづくり協議会 小久保 明紀 事務局長「移住して来る人を対象に頑張っているところもありますが、定住するように、他に行かないように。それと若い人が帰ってきたときに、日名田に、こんないい所があるんだね、となるまで頑張りたい」平島気象予報士フローリアひなたでは今週末、「ラベンダーまつり」を開催する予定です。武道キャスターきょうは一日を通して晴れましたが、あすは傘の出番がありそうですね。 そろそろ梅雨入りですか？平島気象予報士あすから週末にかけて梅雨入りの可能性、高まっています。あすは、寒気を伴った気圧の谷が影響で、午後から雲が広がり、夕方は雨が降る見込みです。ただ、あさってになると、高気圧が張り出してくるため、県内は日差しが届きます。その先、週末からは前線が北上して停滞し、曇りや雨の日が続きそうです。武道キャスター金曜日の日差しを洗濯物の外干しなど、有効に活用したいですね。