◇ファーム公式戦 ソフトバンク―オリックス（2026年6月17日 タマスタ筑後）

2軍調整中のソフトバンク・松本晴投手（25）が、オリックスとのファーム公式戦で先発登板。5回77球2安打無失点、7奪三振だった。

「感じは良かったです。自分のやりたいこともできたので。僕的にはすごく良いゲームだったと思います」

初回、先頭の遠藤に左前打を許してからは15人連続でアウトに仕留めた。2―0の5回、8番・三方に直球を左前に運ばれ「最後インコースが甘くなったのは、僕が力んだことが原因」と反省を口にしたが、5イニングでヒットはわずか2本。「フォアボールがなかったですし、ボール球が先行した時もあったんですけど、しっかり真っすぐで立て直して打ち取ることができたのは良かったところです」と振り返った。

前回登板の6月10日の阪神戦（みずほペイペイドーム）では5回2失点で4勝目を挙げたものの、6試合連続で先制点を献上。11日には出場選手登録を抹消された。

まだ強化するべき点はあるが、昨季に比べて下がっていた直球の平均球速も徐々に戻っている。開幕時からの約3カ月で2キロ上がり、直近の試合では146・8キロを記録。昨季の147キロまであと一歩だ。

6月14日には動作解析を行うなど、技術の向上に努めている。「いい真っすぐを投げるためにトレーニングを継続しながらどんどんアップデートして、最大限ホークスの施設を使いながらもっといいストレートを投げられるようにやっていくだけです」と力強く話した。常に最高のパフォーマンスを出せるよう、万全の準備を続ける。