夏ボーナスは50万円予想「もっと貰っていると思われる」40代公務員女性の本音
夏のボーナスシーズン到来。ここではAll Aboutが実施した「2026年夏のボーナスに関するアンケート」から、九州・沖縄地方にお住まいの40代女性のケースをご紹介します。
年代性別：40代女性
同居家族構成：本人のみ
住まいの地域：九州・沖縄地方
職種：公務員・自治体勤務
業種：総務
雇用形態：公務員（正規職員）
勤務年数：10年以上
年収：600万円
現預金：800万円、リスク資産：100万円
2026年の夏ボーナスについては「50万円」と予想。金額は例年と比べて「増えそう」とのことです。
その理由として「民間の給与が上がるとスライドして公務員の給与も上がる。そのため、ボーナス支給額も上がる」と語っています。
ちなみに、ここ2年の夏ボーナスの推移は「2025年は45万円、2024年は40万円」とあり、着実に増えているそうです。
その理由として「日本人の平均収入を上回っている。女性では多い収入額だから」とコメント。
一方で周囲からはボーナスについて「羨ましがられることがある」そうで、「公務員は（平均）支給額が公表されるため、額面は部長など高い支給額も含まれているのに、民間の方からその額を貰っていると思われる。羨ましがられるだけでなく不景気の時はバッシングされることもある」と言います。
今回のボーナスは「株の購入や家電の買い替え、貯金に充てる予定」とのこと。
昨今の物価高により「食費が増えた。光熱費が高くなった。レジャーに使える金額が減った」と悩ましい状況が続く中、ボーナスは「楽しみ。普段は貯蓄や投資などに回して節約しているため、ボーナスの時だけ好きなものを購入できる」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィールペンネーム：みみとも
年代性別：40代女性
同居家族構成：本人のみ
住まいの地域：九州・沖縄地方
職種：公務員・自治体勤務
業種：総務
雇用形態：公務員（正規職員）
勤務年数：10年以上
現預金：800万円、リスク資産：100万円
「夏ボーナスは50万円予想。民間の賃上げに連動して増加傾向」今回の投稿者は、公務員（正規職員）として自治体の総務部門で働く、みみともさん。
2026年の夏ボーナスについては「50万円」と予想。金額は例年と比べて「増えそう」とのことです。
その理由として「民間の給与が上がるとスライドして公務員の給与も上がる。そのため、ボーナス支給額も上がる」と語っています。
ちなみに、ここ2年の夏ボーナスの推移は「2025年は45万円、2024年は40万円」とあり、着実に増えているそうです。
「平均支給額が公表されるため、バッシングされることも」今の仕事内容にボーナス額が見合っているかとの問いには、「見合っている」とみみともさん。
その理由として「日本人の平均収入を上回っている。女性では多い収入額だから」とコメント。
一方で周囲からはボーナスについて「羨ましがられることがある」そうで、「公務員は（平均）支給額が公表されるため、額面は部長など高い支給額も含まれているのに、民間の方からその額を貰っていると思われる。羨ましがられるだけでなく不景気の時はバッシングされることもある」と言います。
今回のボーナスは「株の購入や家電の買い替え、貯金に充てる予定」とのこと。
昨今の物価高により「食費が増えた。光熱費が高くなった。レジャーに使える金額が減った」と悩ましい状況が続く中、ボーナスは「楽しみ。普段は貯蓄や投資などに回して節約しているため、ボーナスの時だけ好きなものを購入できる」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)