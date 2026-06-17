MON7Aが、4thシングル「FLASH BLUE」を7月7日に配信リリースする。

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今作は、4月に行われた全国5大都市を回る初のツアー『MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026 “B→DASH!!”』で披露された、自身初の夏曲。眩しく過ぎていく一瞬のきらめきを鮮やかに焼き付ける、夏の衝動をかき立てるようなサマーアンセムに仕上がっている。これまでの楽曲に引き続き作詞作曲をMON7A、サウンドプロデュースを釣俊輔が手がけた。

また、ジャケット写真の撮影は逗子海岸で行われた。MON7Aが愛用する私物のコンパクトデジタルカメラを使用しており、グラフィックは3rdシングル「とめないで」のジャケットも手がけたHiroki Hisajimaが担当している。

なおMON7Aは、学生コラボレーション企画第2弾として『MON7A LOCKS! 課外授業「僕のかわい子ちゃん」吹奏楽部コラボ～オレとみんなでアンサンブル♪～』をスタート。現在、全国の高校を対象に募集中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）