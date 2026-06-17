羽田エアポートガーデン×『呪術廻戦』がコラボへ！ “空港”がテーマの新規描き下ろしイラストが登場
羽田空港第3ターミナル直結の複合施設“羽田エアポートガーデン”は、7月3日（金）〜8月2日（日）の期間、テレビアニメ『呪術廻戦』5周年を記念したコラボイベントを開催する。
【写真】ファン必見のコラボグッズが登場！ イベントの詳細
■1日中楽しめる内容
今回開催される「アニメ『呪術廻戦』5周年×羽田エアポートガーデン」は、“空港”がテーマの新規描き下ろしイラストを使ったポップアップストアやキッチンカーなどが楽しめる期間限定のイベント。
1階のグランドホワイエには、コラボグッズが並ぶポップアップストアを展開。パイロット姿のキャラクターたちをデザインした「アクリルフィギュアスタンド」や「キャリーオンバッグ」が用意され、1会計3000円（税込）購入毎に特典の「クラフトステッカー（全10種）」がランダムで1枚もらえる。
また、コラボドリンクが味わえるキッチンカーが登場。「虎杖悠仁 ヨーロピアンオレンジドリンク」や「五条悟 エーゲ海風スカイブルーソーダ」など個性豊かなメニューがそろい、コラボドリンク1点注文ごとに、「スクエアコースター（全5種）」がランダムで1枚プレゼントされる。
さらに、デジタルサイネージやキャラクタースタンドPOPといった記念撮影が行える特別なフォトスポットが設置されるほか、温泉施設“泉天空の湯 羽田空港”で利用できる「ロッカーキー風キーホルダー付き温浴ご利用券」の販売や、お買い物キャンペーン＆飲食店キャンペーンも実施予定だ。
【写真】ファン必見のコラボグッズが登場！ イベントの詳細
■1日中楽しめる内容
今回開催される「アニメ『呪術廻戦』5周年×羽田エアポートガーデン」は、“空港”がテーマの新規描き下ろしイラストを使ったポップアップストアやキッチンカーなどが楽しめる期間限定のイベント。
また、コラボドリンクが味わえるキッチンカーが登場。「虎杖悠仁 ヨーロピアンオレンジドリンク」や「五条悟 エーゲ海風スカイブルーソーダ」など個性豊かなメニューがそろい、コラボドリンク1点注文ごとに、「スクエアコースター（全5種）」がランダムで1枚プレゼントされる。
さらに、デジタルサイネージやキャラクタースタンドPOPといった記念撮影が行える特別なフォトスポットが設置されるほか、温泉施設“泉天空の湯 羽田空港”で利用できる「ロッカーキー風キーホルダー付き温浴ご利用券」の販売や、お買い物キャンペーン＆飲食店キャンペーンも実施予定だ。