府中市から世界に挑む中学生女子ゴルファーを紹介します。14歳の彼女ですが、武器はドライバーの飛距離です。7月、アメリカで開催される世界大会出場を控えたゴルフ少女を取材しました。



府中市に住むアマチュアゴルファー、寺岡 虹（こう）さん、中学3年生です。前髪が気になってしょうがないお年ごろ。しかし、ドライバーの飛距離はというと、そのボールは練習場の天井ネットに当たります。





■寺岡 虹 さん（14）「ネットに当たった。」Q．今のショットで、どれくらい飛んでいますか？」■寺岡 虹 さん（14）「240から250ヤードです。」「得意というか、武器はドライバーだと思っています。」Q．なぜ？「飛ぶから。」飛距離を武器に虹さんは、2026年3月の西日本大会でみごと優勝し、アメリカ・サンディエゴで開催される世界大会の出場権を獲得。日本代表として世界に挑みます。虹さんは、7月の世界大会に向け体幹トレーニング中です。一緒にトレーニングしているのは、姉の鈴音（りおん）さん、高校2年生です。鈴音さんは、県の強化選手に選ばれたアマチュアゴルファー。来年プロテスト合格を目指しています。2人はゴルフの寺岡姉妹として注目されています。父の影響でゴルフをはじめた寺岡姉妹。幼稚園のときからクラブを握っていました。理学療法士のもと、スコアアップにつながる“勝てる体作り”を実践しています。■理学療法士 野村 和正 さん「これは瞬発力です。足の力を手に伝えて、全部つなげて力を出す。」■寺岡 虹 さん（14）「太ももにスジが入るんです。力をいれると筋肉をつけたらカッコいいので、がんばったら結果がでるので好きです。」姉の鈴音さんと一緒に目指すプロへの道。近所のスーパーも二人の夢を応援し、店内には等身大パネルも設置されていました。食材を提供するなどしています。食卓にはボリューム満点の料理が並びます。スコアアップのため、しっかり食べることも重要です。■寺岡 虹 さん（14）「野菜も食べなきゃいけないと、まわりからよく言われます。きらいなので、ずっと食べてこなかったんですけど。エブリイさんの野菜、本当においしくて。タマネギとか嫌いだったけれど、今は、ほぼ毎日食べています。」食材を提供しているスーパーのスタッフから、料理のレシピが紹介されました。■エブリイ 田中 誠司 さん「プロになるまでの過程が、プロゴルファーを目指す子たちにとって（食費が）負担と聞いて、私たちはプロを目指す子たちを応援していこうという取り組みを始めました。来年、（姉の）鈴音さんがプロテストを控えていて、虹さんが夏に日本代表としてアメリカに行きますので、是非それぞれのタイトルであったり、夢を必ず勝ち取ってほしいと思っています。」世界大会に出場する虹さん、ドライバー飛距離の秘密とは・・・。この日は、高精度シミュレーションシステムを使ってスイングのチェックです。軌道チェッククラブの軌道も入念に確認します。プロゴルファーの吉田敬三さんに、虹さんが武器と語るドライバー飛距離について聞きました。■プロゴルファー 吉田 敬三 さん「よく体も回っているし、やっぱり回転スピード。体全体を使って回転スピードが速いのでヘッドスピードが出るし、飛距離が出る。」プロを目指す寺岡姉妹、練習はいつも一緒です。毎日3時間、姉妹で練習の日々が続きます。幼稚園のときから寺岡姉妹の存在を知り、ずっと指導している楠和照コーチです。虹さんの世界大会出場に期待を膨らませます。■ティーチングプロ 楠 和照 コーチ「いつも通りプレーすれば、必ず上位で戦えると思う。実力はついている。」練習場の常連客は、寺岡姉妹のスイングとショットにくぎ付けです。■練習場の常連客「素晴らしい。いつも応援しています。今度アメリカでの世界大会で頑張ってほしいです。」■寺岡 虹 さん（14）「ゴルフの魅力は、いろいろな人と関われるところです。ゴルフをしていなかったら出会えていなかった人にも、いっぱい出会ってきて。すごく応援してもらって感謝しています。」■姉 寺岡 鈴音 さん（16）「（世界大会で）優勝目指して頑張れよ。」■妹・虹さん「頑張るよ。」頑張る広島の女の子。彼女の目線はの先にあるのは、世界です。現在、北海道で開かれている日本女子アマチュアゴルフ選手権（女子アマ日本一を決める大会）に寺岡姉妹が出場中です。妹の寺岡 虹さんが30位タイで予選突破しました。18日・19日のプレーに注目です。【2026年6月17日 放送】