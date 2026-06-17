連日、熱戦が続くサッカーのワールドカップ。遠く離れた世界の舞台で、広島の企業が生んだあの道具が大きな役割を果たしています。



4年に1度のサッカーの祭典、FIFAワールドカップで円滑に試合を進めるため鳴り響く笛の音。スポーツ用品の開発などを行う広島の企業から生まれたものです。



■モルテン スポーツ用品事業 技術開発統括部 増田 直樹 さん

「モルテン製の『バルキーン』です。日本代表の開幕戦のオランダ戦でも実際に使用されていました。」





2009年に誕生した笛『バルキーン』。前回のカタール大会でも半数以上の試合で使用されています。■モルテン スポーツ用品事業 技術開発統括部 増田 直樹 さん「音圧が高いので、音の大きさが大きい。屋外ピッチでも響きやすい音。」一般的な笛と比べてみました。■広島テレビ 宮脇 靖知 記者リポート「よく耳にするスポーツの試合で使われている音の響きです。」■モルテン スポーツ用品事業 技術開発統括部 増田 直樹 さん「次にバルキーンいきます」■広島テレビ 宮脇 靖知 記者「音の強さ、圧力、目が覚めるような。」作業スペースの隣にあるのは体育館を想定したスタジオです。ここで実際に音圧を測定すると・・・113デシベルでした。■モルテン スポーツ用品事業 技術開発統括部 増田 直樹 さん「車のクラクションよりも大きな音です。」■広島テレビ 宮脇 靖知 記者「それくらいレフェリーのジャッジを周知させるためには、あの環境では必要ということなんですね。」また上下2か所から異なる周波数の音を出すことで、騒がしい環境でも聞き取りやすい音を響かせます。使いやすさにもこだわりです。指でしっかり挟んで固定し親指の動き一つで、すぐに笛を吹く体勢に移れます。■モルテン スポーツ用品事業 技術開発統括部 増田 直樹 さん「大歓声の中でも、しっかり中継にも音が入っているので、広島から生まれた技術が世界で戦っているところにも注目してもらいたいと思います。」出場国が増え前回より40試合多い今大会。これまで以上に見どころが増えそうです。【2026年6月17日 放送】