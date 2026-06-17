ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 新潟県内のガソリン価格『171.1円』に 3週連続の値上がり 新潟県内のガソリン価格『171.1円』に 3週連続の値上がり 新潟県内のガソリン価格『171.1円』に 3週連続の値上がり 2026年6月17日 19時24分 新潟ニュースNST リンクをコピーする みんなの感想は？ 資源エネルギー庁は6月15日時点のレギュラーガソリンの平均販売価格を発表。 新潟県内は1リットルあたり171．1円で、前の週より0．2円値上がりしました。 これで3週連続の値上がりとなっています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ■日々変動する“ガソリン価格”…給油は『満タン』『少しずつ』どちらがお得？専門家に聞く節約ポイント「エコドライブも大事」 ■菓子店にも“ナフサショック” プラスチック製の容器入手できず瓶に変更 コスト上がるも価格転嫁難しく「これ以上…」 ■【2027年問題】“エアコン”買い替えのタイミング・グレードは？新潟出身の節約アドバイザーが解説 “蛍光灯”のLED切り替えはメリット大「大幅な電気代節約に」 関連情報（BiZ PAGE＋） 法要, 介護タクシー, 京王線, 明大前, 伊東市, 井の頭線, 置床工事, 海, ダイス, マンション