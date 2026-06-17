今週の長野県内のレギュラーガソリン・1リットルあたりの平均小売価格は175.8円で、前の週より0.1円上がりました。

アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の合意で、今後、ガソリン価格は下がるとみられていますが、補助金による調整が入るため、しばらくは横ばいが続く見通しです。



石油情報センターによりますと、15日時点の県内のレギュラーガソリン・1リットルあたりの平均小売価格は175.8円で、前の週より0.1円上がりました。

また、全国平均は169.7円で、前の週より0.2円上がっています。

近隣の県と比べると、最も価格が低い愛知県より12.4円高くなっています。



石油情報センターによりますと、原油価格は下がってきていますが、補助金の減額により、小幅な変動が続いています。

アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の合意を受け、来週以降も原油価格は下がるとみられていますが、補助金による調整が入るため、しばらくはほぼ横ばいが続く見通しです。

