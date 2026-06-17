長野県内のガソリン平均小売価格は1リットルあたり175.8円 前週より0.1円値上がり 米国とイランの戦闘終結に向け覚書合意で原油価格は値下がりへ 補助金調整で横ばい続く見通し【長野】
今週の長野県内のレギュラーガソリン・1リットルあたりの平均小売価格は175.8円で、前の週より0.1円上がりました。
アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の合意で、今後、ガソリン価格は下がるとみられていますが、補助金による調整が入るため、しばらくは横ばいが続く見通しです。
石油情報センターによりますと、15日時点の県内のレギュラーガソリン・1リットルあたりの平均小売価格は175.8円で、前の週より0.1円上がりました。
また、全国平均は169.7円で、前の週より0.2円上がっています。
近隣の県と比べると、最も価格が低い愛知県より12.4円高くなっています。
石油情報センターによりますと、原油価格は下がってきていますが、補助金の減額により、小幅な変動が続いています。
アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の合意を受け、来週以降も原油価格は下がるとみられていますが、補助金による調整が入るため、しばらくはほぼ横ばいが続く見通しです。