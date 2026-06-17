ロンドン午前、米ＦＯＭＣを控えた調整主導、やや円高・ドル高に＝ロンドン為替



ロンドン午前はやや円高とドル高の動き。昨日の日銀決定会合を通過し、次の材料としてこのあとのＮＹ市場で米FOMCが注目されている。政策金利据え置きがコンセンサスとなっているが、ウォーシュ新議長の初会合となって注目度が高まっている状況。



ロンドン序盤には「イラン、イスラエルがレバノン攻撃をやめなければ対抗措置と警告」との報道に原油が反発、米債利回りが上昇、ドル買い反応がみられた。ドル指数は上昇に転じている。ただ、ドル買いは一時的にとどまった。



ユーロドルは1.1598付近まで下押しされる場面があった。ユーロ関連の材料としては、ECB賃金トラッカーで「2026年末までに交渉による賃金上昇率は約2.6％で安定的に推移すること示唆」としている。一方、5月ユーロ圏CPI確報値は前年比+3.2％と変わらずも、コア前年比は+2.6％と速報値+2.5％からわずかに上方修正された。ここまでのレンジは1.1598-1.1617と限定的。



ポンドドルは日本時間午後3時発表の5月英CPIが前年比+2.8％と市場予想+3.0％を下回ったことに売り反応を広げた。1.3408付近に安値を更新した。その後は一段と下押しされることはなく、揉み合いが続いている。ここまでのレンジは1.3408-1.3436まで。



ドル円は東京早朝の160.46付近を高値に、ロンドン序盤には160.12付近まで下押しされた。中東関連の報道で一時下げ渋りも、再び上値を抑えられている。



ドル円とユーロドルなどが同時に下げるなかで、クロス円は軟調に推移している。ユーロ円は185.77付近、ポンド円は214.78付近まで下押しされている。ただ、新たな円買い材料は見当たらず、米FOMCを控えた調整が入る形となっている。



NY原油先物は東京早朝の76.84ドルを高値に、ロンドン序盤には一時74.59ドルまで下落。その後は76ドルを挟んだ揉み合いに落ち着いている。米10年債利回りは4.42％台前半から4.43％台後半での推移と前日比小幅低下。欧州株や米株先物・時間外取引は高安まちまち。



USD/JPY 160.18

EUR/USD 1.1603 EUR/JPY 185.86

GBP/USD 1.3416 GBP/JPY 214.90

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