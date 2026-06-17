今季、長野県内で相次ぐネマガリダケ採りでの遭難。

やぶの中を地面をはうように探しながら進むため、遭難のリスクも潜んでいて、注意が必要です。



県警山岳遭難救助隊

「けがはないですか？」

遭難者

「ない。大丈夫」



これは、3年前の6月に撮影された映像です。

長野県山ノ内町と長野県高山村の境にある笠ヶ岳で、ネマガリダケを採るため、山に入った70代の男性が、道に迷いました。



県警山岳遭難救助隊

「ネマガリダケ持っていけないからね。これ置いていくからね」

遭難した男性

「これだけ駄目かい」

県警山岳遭難救助隊

「これ駄目、駄目、駄目。こんなの持っていけない」

遭難した男性「きょう、家族にやらなきゃいけねぇだ」

県警山岳遭難救助隊

「駄目、そんなの持っていく余裕はないからね」





ヘリで救出県警ヘリで救助された男性は、過去にも同じ場所で遭難していて、救助はこれが2回目でした。県内では今季、ネマガリダケを含む山菜採りでの遭難が7件発生していて、昨季の2件を上回っています。中村柊斗記者「行方不明となっている男性は、こちらに車を駐車して、こちらの入り口から山林に入っていったとみられています」15日、山ノ内町に住む男性(72)が、同僚と3人でネマガリダケを採るために笠ヶ岳に入りました。ところが、集合時間になっても戻らず、行方不明に…。「今どこにいるか全然わからない」警察に、携帯電話でこう話したという男性。一夜明けた16日午前、車を停めた場所から5.5キロほど離れた林道で発見され、けがはありませんでした。県警によりますと、今季の山菜採り遭難は、複数人で山林に入ったあと単独行動になり、集合場所に戻らないケースが目立つということです。遭難を防ぐ主なポイントは2つ。①山に入る際は、スマートフォンなどを持っていくこと。②複数人で行動することです。では、実際に遭難した場合は―県警山岳遭難救助隊 岸本俊朗救助隊長「まず、その場所から携帯電話が通じるのであれば110番をしていただく。電波がつながるうちに救助要請をしていただく」GPS機能のある携帯電話で110番すれば、警察も位置を把握しやすくなります。さらに―県警山岳遭難救助隊 岸本俊朗救助隊長「やっぱり山の中ですので、沢を下りていってしまうと、見えない崖とか滝とか出てきてしまいますので、不必要に動かない状況が見通せる、いい場所で救助を待つのが一番大事」シーズンを迎えているネマガリダケ。遭難しないよう注意が必要です。