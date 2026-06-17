演歌歌手の渥美二郎（73）主宰のチャリティーコンサート「人仁の会」が17日、都内で開催された。

今年で28回目で、角川博（72）や島津悦子（64）など7人が出演。「奥の細道」など全30曲を披露した。純益金72万1106円は全額、日本赤十字社を通じて東日本大震災や熊本大分地震、能登半島地震などの各被災地に寄付する。

阪神淡路大震災の被災者救済のため1995年から始まったチャリティーコンサート。11年の東日本大震災を経て「自分が歌える間は続けることが歌い手の義務なのでは」と感じたといい、毎年開催されるため「その日は必ず休めません。そういう意識が何年も続いていて、自分の健康維持に役立っている」としみじみ。「一生懸命できる限り、やろうかなと思っています」と話した。

コンサートの1カ月前から体調管理に努めるなど、デビュー50周年を迎えた今なお、そのプロ意識は健在。健康の秘けつを問われると「お味噌汁には、必ずすったショウガを入れています。コーヒーを飲む時にはシナモンを入れたり」とこだわりを明かした。ウォーキングも日課で「毎日4000歩か5000歩くらい歩きます」。「最近メールができるようになりました」と打ち明けたが、メールのやりとりはマネジャーをはじめとした身近な人のみだという。「ちっちゃいガラケーを使っているんですけど、見えなくなってきてしょっちゅう間違えるんで、身近な人しか送れません」と苦笑していた。