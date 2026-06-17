放置8年…川崎の“海賊船”強制撤去始まる　市の撤去指導に応じず危険と判断　費用3300万円は所有者に請求へ

神奈川・川崎市の運河で傾いたままとまる、まるで“座礁した海賊船”のような船。

正体は、かつて東京湾などを回っていた遊覧船です。

そこに、多くの作業員の姿が。

放置された遊覧船の行政代執行が開始されました。

この船着き場に遊覧船が放置され続けて約8年。

17日、ついに市による撤去作業が始まりました。

船に乗り込む作業員たち。

傾いた船内を慎重に調べています。

長い年月がたち激しく劣化した船は、1階部分が水没し、窓ガラスが割れるなど危険な状況です。

遊覧船が工場地帯の船着き場に突然姿を現したのは2018年のことでした。

近隣で20年以上働く人：

1回結わいてあるのが離れて、ここまで流れてきたことがある。

放置されていた“海賊船”が漂流し、橋にぶつかったこともあったといいます。

川崎市は、船の運航会社などに移動や撤去を行うよう何度も指導し続けていましたが、8年もの間、放置。

これ以上は危険と判断し、強制撤去に踏み切りました。

川崎市港湾局 川崎港管理センター・赤羽根薫課長：

台風のシーズンになってくるので、強力な台風が来る前に船の撤去を終えたいと考えている。

撤去には3300万円以上かかる見込みで、費用は所有者らに請求するということです。