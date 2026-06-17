「ちびまる子ちゃん」原作40周年を記念した企画『さくらももこ ゆめいろ商店』が、7月9日から7月20日までの12日間にわたり高島屋大阪店で開催される。

【写真】『さくらももこ ゆめいろ商店』グッズラインナップ

本企画では、異国情緒あふれるデザインを取り入れた「ちびまる子ちゃん」のアイテムを、全国初登場となる70種類以上取り揃えて販売。あわせて「コジコジ」の関連商品も展開される。

会場内には、さくらももこの原画の世界観を表現した新たなフォトスポットも登場する。

イベント先行販売グッズには、「ちびまる子ちゃんラバーキーホルダー エキゾチック」（グリーン／オレンジ／パープル、各1,210円）、「ちびまる子ちゃんアクリルキーホルダー エキゾチック」（ターバン／きのこ／いちご、各1,320円）、「ちびまる子ちゃんメッシュポーチフラット エキゾチック」（おさかな／ゾウ、各1,980円）、「ちびまる子ちゃんミニトートキーケース エキゾチック（おさかな）」（2,090円）、「ちびまる子ちゃんリュック型ポーチ エキゾチック（ターバン総柄）」（2,530円）、「ちびまる子ちゃんエコポシェ エキゾチック（ランプ）」（2,860円）、「ちびまる子ちゃんシナモンプリン ルイボスティー」（1,381円）などがラインナップする。

イベント限定グッズとしては、「ロールシール」（990円）、「ペンケース」（1,760円）、「toumeiアクリルコースター」（熱帯魚／コジコジ、各1,320円）、「ミニハンカチ（読書）」（880円）が用意される。そのほかおすすめグッズとして、「レンゲ」（ピンク・ブルー、各990円）、「餃子皿（雲文）」（2,420円）、「ちびまる子ちゃん フェイス型バッグチャーム」（2,090円）、「コジコジ フェイス型バッグチャーム」（2,090円）なども販売される。

イベント限定グッズは、ひとり各10点までとなる。数量限定商品については、販売方法が急遽変更となる場合がある。

また期間中、会場にて1レシート税込4,000円以上の購入で、「缶バッジ（全6種）」をランダムで1点プレゼントする。絵柄は選べず、当日レシートのみ有効でレシート合算は不可。プレゼントは数量限定となっており、各日準備数に達し次第終了となる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）