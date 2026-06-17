世界トップレベルの選手たちによる熱戦が続くサッカーW杯。大会ごとに新しい公式球が登場する中、今大会の特性は？ 勝敗を左右するかもしれない「ボール」にフォーカスします。

【写真を見る】サッカーW杯の勝敗を左右する？今大会公式球「トリオンダ」に注目…「回転した時の曲がりが大きい？」スピンをかけたファーポストのコーナー狙いが有効

今回W杯の公式球にはある特徴が

（竹内大樹キャスター）

「こちらが今大会の公式球『トリオンダ』。このボール、今までのボールには無い大きな特徴があるといいます」

その特徴を研究したのは、岡山市東区の環太平洋大学でスポーツ工学を専門とする浅井教授です。

（環太平洋大学 競技スポーツ科学科 浅井武教授）

「表面が幾何学的にも凸凹が大きいんです。確かに触った感じがザラザラしていて、表面にも溝がたくさんありますね。

そうです。これは空気抵抗が従来のボールより若干大きくなる性質があるんです。回転した時の曲がり具合も大きく出るんです。そこが一つの特徴だと思います」

今大会と「対極」のボールも

ちなみに、今大会のボールと対極ともいえるのが、2010年W杯の公式球「ジャブラニ」です。

デンマーク戦で本田圭佑選手が決めた、無回転のいわゆる「ブレ玉」シュートが有名ですが、ジャブラニのような空気抵抗が小さいボールは、ひずみなどの少しの影響が軌道に大きく反映されて不規則な動きが出やすく、今回のトリオンダのような空気抵抗の大きいボールはその特徴は少ないといいます。

スピンをかけて曲げながらファーポストのコーナーを狙え

こうした特性を踏まえた、今大会有効なシュートとは？

「表面の凸凹が大きいんで、スピンした時に曲がりやすいんですね。あと最近のボールは軽いうえに弾みもいい。

ですからクイックなモーションでスピンをかけて、曲げながらファーポストのコーナーを狙う。これが一つの狙い目になると思います」

（Q．割と難しいコースですけど、今回のボールなら狙いやすい？）

「非常に有効だと思います」

そう、まさに日本がおとといのオランダ戦で喫した2失点目のようなシュートが理想形だということです。

ボールの特性を捉えて勝利につなげられるか。日本は今月21日、チュニジアとの第2戦に臨みます。