「第7回 名探偵コナン検定」の先行申込が6月16日12時より開始された。受験期間は7月1日12時から10月14日11時59分までとなっている。

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名探偵コナン検定は、『名探偵コナン』のコミックスにまつわる問題を階級別・コース別に出題し、正答率に応じて青山剛昌描き下ろし線画イラストを使用した合格認定書を発行する検定。合格認定書のほか、絵馬型アクリルキーホルダーや限定壁紙などの特典も用意されている。

第7回ではキャラコース第2弾として、怪盗キッドコースが新たに設けられる。階級は1級～3級、入門級、キャラコースの構成で、入門級・3級・キャラコースは誰でも受験可能。2級は3級合格者、1級は2級合格者のみ受験できる。出題範囲は『名探偵コナン』原作コミックの第100巻まで（入門級のみ1～10巻、91～100巻）で、合格基準は70%以上の正答率となる。

受験料は1級～3級およびキャラコースが各5,500円（税込）、入門級が2,900円（税込）。同級に再受験する場合は再受験割引が適用される。7月1日10時59分までの先行申込期間中に受験申込をすると、「先行申込ステッカー」が獲得できる。

あわせて、「名探偵コナン公式アプリ」では「第7回名探偵コナン検定 予習特集」が実施される。期間は6月16日12時から10月14日11時59分まで。出題範囲から選ばれた全5エピソード・全19話を1日1話無料で読むことができ、プレミアムクラブ会員は期間中いつでも無料購読が可能。

ピックアップされたエピソードは「プロサッカー選手脅迫事件」（第7・8巻）、「怪盗キッドの驚異空中歩行」（第44巻）、「工藤新一少年の冒険」（第55巻）、「本庁の刑事恋物語8［左手の薬指］」（第56巻）、「サクラ組の思い出（蘭GIRL／新一BOY）」（第87巻）の5作品。

また、プレミアムクラブ会員を対象に、アプリで獲得したシリアルコードを検定申込時に入力するとオリジナルマスキングテープがもらえる連動キャンペーンも実施する。実施期間は6月16日12時から9月30日11時59分まで。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）