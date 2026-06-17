上白石萌音、歌手デビュー10年の感謝を届けるオリジナルアルバム『bouquet』発売決定！GLIM SPANKY、藤原さくら提供曲も収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月5日に歌手デビュー10周年を迎える上白石萌音が、10年の感謝を届けるオリジナルアルバム『bouquet』を9月9日に発売する。

■アルバムに収録される楽曲はそれぞれ「花」をモチーフに制作

アルバムに収録される楽曲は、それぞれ「花」をモチーフに制作中。「楽曲を提供いただくということは、命を一輪ずつ託していただいているように感じている」と語る上白石。

託してもらった一輪一輪と丁寧に向き合いながら、それらを束ねて花束にし、感謝を戻したいという想いからアルバムのタイトルは『bouquet』と名付けられた。

アルバムの収録曲情報も一部明らかになった。

まずは「勝利・栄光・栄誉」という花言葉を持つ「月桂樹」をモチーフに制作された「Trophy」。この曲は2020年にリリースされたロックチューン「From The Seeds」を提供し、上白石の新しい側面を引き出したGLIM SPANKYによるあらたな提供曲で、壮大なロックバラードとなっている。

藤原さくらからの提供曲「asebi」も収録される。藤原は2017年にも「きみに」を提供。そして2月に発売された藤原さくらのアルバム『uku』でも、「だって ずっと このまま？」に上白石がゲストボーカルとして参加している。

「あなたと二人で旅をしましょう」という意味を持つ「あせび」をモチーフに、プライベートでもともに旅をする仲の良い友人であるふたりの再タッグに注目だ。

アルバム『bouquet』には、上記2曲を含む全10曲が収録。また、9月20・21日に地元・鹿児島で行われる凱旋ライブと、10月3・4日に開催される上白石初の主催フェスのチケットが現在オフィシャル3次先行予約中。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.09.09 ON SALE

ALBUM『bouquet』

■関連リンク

『Mone Kamishiraishi 10th Live』特設サイト

https://mone10thlive.jp/

上白石萌音 OFFICIAL SITE

https://kamishiraishimone.com/