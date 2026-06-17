詐欺による被害を未然に防いだとして岩国市内の銀行員2人に感謝状が贈られました。



感謝状が贈られたのは西京銀行岩国支店の松村香菜絵さんと広島銀行岩国支店の斎藤奈緒美さんの2人です。



斎藤さんは５月14日、「自分が勤める会社の代表者を名乗る人から、会社の金を別の口座に振り込むようLINEで指示された」と40代の男性から相談を受けました。



不審に思った斎藤さんが上司に相談したことで詐欺と発覚。





3000万円の被害を未然に防ぎました。一方松村さんは5月11日、50代の男性から「投資に使う為替システムのアップデートに40万円の振り込みを求められた」と相談を受けたといいます。「システムのアップデート料」という言葉に怪しさを感じた松村さんは男性がLINEで連絡を取り合っていたことから詐欺だと確信。男性を説得し被害を未然に防ぎました。（西京銀行岩国支店 松村香菜絵さん）「自分のお金なんだからいいでしょと言う方もいらっしゃるけど、ひとりでも多くの方が詐欺にあわれないようにお客様に寄り添って対応していきたい」警察ではSNSで知り合った人物からお金や投資の話が出れば詐欺を疑い警察や家族に相談するよう呼びかけています。