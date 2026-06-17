エスネットワークス <5867> [東証Ｇ] が6月17日大引け後(19:10)に業績修正を発表。26年12月期の連結経常利益を従来予想の3.7億円→5.7億円(前期は3.3億円)に51.6％上方修正し、増益率が11.9％増→69.6％増に拡大し、8期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。

なお、1-6月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上は、本エグジットに伴う投資事業の売上に加え、サンワロジ社(※1)の連結を開始したこと等により増加しております。一方で、そのサンワロジ社や、ファンド設立及びスタートアップ企業の投資実行(※2)に伴ったM&A関連費用（弁護士や会計士等の専門家に対する報酬、仲介手数料等）が発生しております。また、今後の成長に向け、M&A関連の費用を見込んでおります。さらに、引き続き厳しい人材獲得競争や、AI/DXにかかるコンサルティング業界の変化の中、人的投資（採用・教育・処遇等）を期初計画よりも一段と強化していく予定です。以上を踏まえ、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益が2026年2月13日公表の予想を上回ることとなりましたので、連結業績予想を修正いたします。※1: 2026年４月６日公表「子会社の異動及び新たな事業の開始に関するお知らせ」参照https://ssl4.eir-parts.net/doc/5867/tdnet/2787069/00.pdf※2: 2026年６月17日公表「ターゲットファンドの組成及びスタートアップ企業への投資実行のお知らせ」参照