○コロンビア <146A> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.1％にあたる8万6000株(金額で2億2000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月19日から7月10日まで。



○タレントＸ <330A> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.2％にあたる30万株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月18日から7月31日まで。



○アルバリンク <5537> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.8％にあたる15万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月18日から8月12日まで。



○アルチザ <6778> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.82％にあたる16万株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月19日から7月31日まで。



［2026年6月17日］



株探ニュース