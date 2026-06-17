17日(水)も各地で晴れて、真夏日になったところありました。最高気温は、魚沼市小出で32.8℃まで上がり真夏並みの暑さになりました。その他も、阿賀町津川や新潟市秋葉区など30℃を超えて、真夏日になったところがありました。



さて、18日(木)の県内は天気が急変するところがありそうです。



◆18日(木)午前9時の予想天気図

県内付近は気圧の谷となり、湿った空気が集まりやすいでしょう。さらに、上空には寒気が流れこむため大気の状態が非常に不安定になり、局地的に激しい雨や雷雨となりそうです。



◆18日(木)の天気の移り変わり

朝6時は広く日差しが届くでしょう。時間を進め、午前中は晴れ間が広がりますが、午後は雲の多い天気となり急に雨雲の湧くところがありそうです。



そして、お帰りの時間には広く雨となり激しく降るところもあるでしょう。さらに、夜も不安定な空模様が続いて局地的に道路が冠水するような激しい雨や雷雨がありそうです。また、18日(木)午後は落雷やヒョウにも注意をしてください。



ただ、18日(木)も厳しい暑さは続きそうです。



◆18日(木)の予想最高気温

長岡市で31℃、新潟市・阿賀町・湯沢町で30℃と真夏日の予想です。そのほかの各地も今日と同じくらいで、7月下旬並みの暑さのところが多いでしょう。



18日(木)は雨対策に加えて、暑さ対策も必要です。

そして、19日(金)以降も傘の出番が多くなりそうです。



◆週間予報

向こう一週間は、本州付近に梅雨前線が停滞しやすく、県内も曇りや雨のスッキリしない天気の日が多くなりそうです。そして、18日(木)は激しい雷雨のところがあるとお伝えしましたが、21日(日)も発達した雨雲がかかり雨量が多くなる可能性があります。



最新の天気予報を確認して、雨の降り方には注意をするようにしてください。