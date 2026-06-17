県は、ミラノ・コルティナオリンピックの男子スキークロスで4位になった長岡市出身の古野慧選手に県スポーツ賞を贈ると発表しました。



■花角英世知事

「男子スキークロスで4位に入賞した古野慧選手に『新潟県スポーツ賞』を贈呈することといたしまして、6月23日に表彰式を開催する。」



長岡市出身の古野選手は、2026年2月に開催されたミラノ・コルティナオリンピックの男子スキークロスに出場。鍛え上げたテクニックと加速力で力強い滑りを見せ、この競技で日本人最高の4位入賞を果たしました。



『新潟県スポーツ賞』は国際的な大会で優秀な成績を収めた選手に贈られるもので、古野選手が63人目の受賞となります。