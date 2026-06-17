７月1日から始まる全国安全週間を前に山口労働局による安全パトロールが下松市の工場で行われました。



東洋鋼鈑 下松事業所で行われたパトロールでは熱中症対策や労働災害防止に向けた取り組みが確認されました。



国の第14次労働災害防止計画では高年齢労働者の労働災害防止が重点項目となっています。



東洋鋼鈑では、高年齢労働者の労働災害の中で最も多い転倒事故を防ぐためわずか1分で「身体機能」と「感覚機能」を計測できる「転倒リスク測定」を導入しています。





労働局の担当者も実際に測定を経験しました。その後、工場内も視察し、東洋鋼鈑の熱中症対策についても説明を受けていました。（山口労働局 鈴木 輝美 局長）「こういうパトロールを通じて県民の皆様への安全衛生に対する意識を高めていただきたい。」（東洋鋼鈑 荒瀬 真所長）「設備対策を最優先するが、一人一人が安全意識を持つことが大切だと思いますので安全に対する感受性などの教育をしっかりとやっていきたい」労働局によりますと県内の昨年の労働災害数は1428件と過去10年間で最も多くなっており、県内の事業所に対し労働災害防止対策のさらなる徹底を呼び掛けています。