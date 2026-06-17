熊本県が新たな県営野球場の候補地を募集している中、熊本市の大西市長は、17日の市議会で、新たな県営野球場について、南区のJR川尻駅の西側を候補地とする方針を示しました。

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熊本市 大西一史 市長「県から示された条件に加え、農用地区域や（地下の）埋蔵文化財の有無などの条件も加味し、川尻駅西側を候補地案として選定しました」

熊本市を含む4つの自治体が誘致に名乗りを上げていて、新球場をめぐる誘致レースが本格化しています。

熊本市の候補地は「JR川尻駅西側」

熊本市の候補地をめぐっては、これまで、川尻地区を含む西区や南区の「西南部地域」と東区の「託麻地域」の住民たちがそれぞれ誘致を求めていました。

今回、熊本市が挙げた「JR川尻駅西側」はどのような場所なのでしょうか。

ドローンで上空を撮影すると…

熊本市役所から南へ約7㎞、JR川尻駅です。

駅西側エリアを上空から見てみると、新幹線の線路を手前見て、半導体製造大手ルネサスの川尻工場が右側に隣接する形で水田が広がっています。

記者「水田が広がるこの地域では、今まさに田植えに向けた作業が行われていて、作業している人に話を聞くと『実際はどうなるかわからないが、商業施設ができるという話もあり、『田植えは今年が最後かな』と話していました」

市は候補地として23か所から検討したということですが、なぜ川尻地区に決めたのでしょうか。

川尻地区に決めた理由

大西市長「公共交通のアクセスも含めて、駅からすぐという立地でもあるし、また文化財の包蔵地（地中にある場所）となると、開発も抑制されるため」

地中に文化財があると調査などに時間がかかりますが、川尻地区はその可能性が低いため、県が条件とする「2029年度までの設計の着手」に支障がないことが大きな決め手だったということです。

また整備を想定する土地の面積は最大で18万㎡で、県の公募条件の2倍になるとしています。

住民の反応は？

――川尻駅の利用者や地域の人は。

大学生「活気があふれるならいい」

大学生「この辺りは何もないので、作ったら人がたくさん来るかな」

川尻出身の住民「発展するんじゃないかな。ちょっと寂しいから今」

中学生「休みの日に行けるようになったら楽しいしうれしい」

――便利に感じる？

中学生「人が多くなったらちょっと嫌です」

誘致を表明している自治体それぞれの候補地

今年4月に開かれた新球場の募集に関する説明会には、県内11の市町村が出席しました。これまでに誘致を表明しているのは以下の4つの自治体です。

誘致を表明している4自治体と候補地

・熊本市 川尻駅西側

・玉名市 新玉名駅周辺

・菊陽町 JR豊肥線の三里木駅～原水駅間に設置予定の新駅周辺、または運動公園周辺で検討中

・甲佐町 城南インター付近の乙女台地の田口地区

一方、八代市と益城町は、「誘致は未定」としていて、人吉市、宇土市、宇城市、合志市、西原村は「財政面で市町村の負担が大きい」などとして県への提案を見送ることを決めています。