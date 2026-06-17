松田龍平＆モーガン茉愛羅に第2子誕生 小さな“足”の写真を添えて報告「命の尊さを感じています」
俳優・松田龍平（43）の妻で、モデルのモーガン茉愛羅（28）が17日、第2子出産を報告した。
【写真】小さな足…写真とともに第2子誕生を報告したモーガン茉愛羅
茉愛羅は自身のインスタグラムを更新し、「先日、無事に新しい命を迎えることができました」と報告。母子ともに健康であると伝え「我が子を抱きながら、改めて命の尊さを感じています」とつづり、生まれたばかりのわが子の小さな足の写真を添えた。
また「妊娠中から温かく見守り、支えてくださった皆様、本当にありがとうございました。感謝の気持ちを胸に新しい日々を大切に重ねていきたいと思います。今後とも宜しくお願い致します」と呼びかけた。
松田とモーガンは、2021年10月に結婚と妊娠を発表。22年3月に、第1子となる男児の誕生を報告。今年3月に第2子妊娠を報告していた。
【写真】小さな足…写真とともに第2子誕生を報告したモーガン茉愛羅
茉愛羅は自身のインスタグラムを更新し、「先日、無事に新しい命を迎えることができました」と報告。母子ともに健康であると伝え「我が子を抱きながら、改めて命の尊さを感じています」とつづり、生まれたばかりのわが子の小さな足の写真を添えた。
また「妊娠中から温かく見守り、支えてくださった皆様、本当にありがとうございました。感謝の気持ちを胸に新しい日々を大切に重ねていきたいと思います。今後とも宜しくお願い致します」と呼びかけた。
松田とモーガンは、2021年10月に結婚と妊娠を発表。22年3月に、第1子となる男児の誕生を報告。今年3月に第2子妊娠を報告していた。