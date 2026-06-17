6月18日（木）の近畿地方は、気温も湿度も高くなり、蒸し暑さが強まるでしょう。午後は北部の山地を中心に雷雨の所がありそうです。

梅雨前線が南の海上に停滞し、近畿地方には湿った空気の流れ込みが強まるでしょう。早朝までは南部を中心に雨の所がありますが、北部や中部は午前を中心に晴れ間が出るでしょう。午後は日本海を進む気圧の谷の影響を受けて、北部を中心に天気の崩れがありそうです。大気の状態が不安定になるため、雷を伴って激しい雨の降る所もありそうです。中国山地付近では特に天気の急変に注意をしてください。

朝の最低気温は20～22℃くらいの所が多く、平年より高いでしょう。日中の最高気温は前日と同じくらいか、大幅に高くなる所もあり、各地で30℃前後まで上がりそうです。湿気の多い中での気温の高さですので、熱中症のリスクが高くなります。無理な運動は避けるようにした方が良さそうです。

19日（金）も晴れ間が出て、体にこたえる蒸し暑さが続く見込みです。

20日（土）から21日（日）は、広い範囲で本降りの雨になるでしょう。激しい雨の降る時間もありそうです。