人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が15日に自身のアメブロを更新。韓国で堪能したおすすめのドリンクを紹介した。

【映像】完成したばかりの桃の新居（複数カット）

この日、桃は「韓国に行くと、いろんなとこで見つけるこのチェーン店！A TWOSOME PLACE!!!!!!!」と切り出し「日本でいう、エクセルシオールみたいなおしゃれコーヒーチェーン店」と紹介。同店で「今最も話題になってるのが…スイカジュース!!!」と明かし、注文したことを報告した。

続けて、スイカジュースについて「フレッシュなスイカで作られたジュース」と説明し「甘さも選べて、LESSにした」とコメント。「ほんっっっっと美味しかった…！」と絶賛し「日本のコーヒーチェーン店にもこういう甘味が抜ける、フレッシュなジュースほしい…!!切実に…！」と願望をつづった。

また「韓国のゴンチャに売ってる、タピオカミルクティーのアイス、すごく美味しいよ!!」と別のドリンクも紹介するも「タピオカがまさかの売り切れで小さい白いタピオカになってしまった…黒の方が美味しい!!!」と残念な結果になったことを報告。最後に「韓国のゴンチャといえば…このマンゴーのドリンクがすごく美味しいからお試しをっっっ」と呼びかけ、ブログを締めくくった。