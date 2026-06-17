歌手の渥美二郎が主宰するチャリティーコンサート「第２８回 人仁の会」が１７日、都内で行われた。

１９９５年の阪神・淡路大震災の被災者救済を目的に始めたチャリティー公演で、東日本大震災や、熊本地震、能登半島地震の被災地にも義援金を届けており、ここまでの総額は５９７６万８０８４円。梶原あきら、角川博、島津悦子、西尾夕紀、走裕介、若山かずさら活動に賛同する歌手仲間との共演に渥美は「同じ顔ぶれがそろうとうれしい。人仁の会で同窓会のように会って歌うのが楽しい」と手応えを語った。

今年デビュー５０周年を迎えた渥美だが「人仁の会」はライフワークのひとつ。「自分が歌える間、そしてお客さんが来ていただける間は続けること。それが歌い手の一つの義務じゃないかな」と継続に意欲をみせる。

この会を続けることが自らのモチベーションになっていると明かし「『この日は休めない』と思うだけでも自分の健康維持に役立ってる感じがするんです」。ステージに照準を合わせ「食と睡眠と運動」に気をつけて暮らしているそうで「（本番の）１か月前から体調コントロールをするということが健康維持につながる。喜んでいただける限りはずっと続けたい」と思いを込めた。

今回の純益金は７２万１１０６円。第１回からの合計は６０４８万９１９０円となった。