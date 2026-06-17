元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１７日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。「めちゃくちゃ面白い」と思う地上波のテレビ番組を明かす一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、ＮＨＫ放送文化研究所の調査の結果、テレビをほぼ見ない人の割合が１６〜１９歳と２０代で７割、３０代では６割近くと若い年齢層の間で「テレビ離れ」が広がっているという記事を紹介した。

自身のテレビ番組視聴について「狙ってみる（番組）っていうのは、あんまりないかも知れないですね」と話し出した中丸。

「例えば、ＮＨＫののど自慢とかは、めちゃくちゃ面白いんですよ」と１９４６年から続く長寿番組「ＮＨＫのど自慢」の番組名を上げると「なので、その時間帯に食事のタイミングが合った時は一応、つけてチェックしますね」と口に。

その魅力について「ドキュメンタリー的というか、正直言うと、ものすごいうまい人もいれば、そこまでうまくない人もいるんですけど、それがリアルというか」と続けると「かつ、皆さん、今日、なんでここに来たか、エピソードを持ってくるわけですよ。そのエピソードがすっごくいいんですよ。『今日はいつもお世話になってる同僚のために歌います』とかリアルで。様々な人がいるんで」と熱弁をふるっていた。