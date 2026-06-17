MON7Aが、7月7日に4thシングル「FLASH BLUE」を配信リリースすることを発表した。

今作は、これまでの楽曲に引き続き作詞・作曲をMON7A、サウンドプロデュースを釣俊輔が手掛け、自身初の夏曲が誕生した。“一瞬を刻み込んで守りたい”と歌詞内で綴られている通り、眩しく過ぎていく一瞬一瞬のきらめきを鮮やかに焼き付ける、夏の衝動をかき立てるようなサマーアンセムに仕上がったという。また本楽曲は、全国5大都市を回る初ツアー＜MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026 “B→DASH!!”＞でひと足先に披露されている。

MON7Aが愛用する私物のコンパクトデジタルカメラで撮影されたジャケット写真も公開された。逗子海岸で撮影を行い、グラフィックは3rdシングル「とめないで」のジャケットも手掛けたHiroki Hisajimaが担当している。

「FLASH BLUE」ジャケット写真

楽曲は本日からPre-add・Pre-saveがスタートした。また、MON7A公式SNSでは楽曲を一部使用した投稿もスタートしている。

なおMON7Aは、学生コラボレーション企画第2弾として“MON7A LOCKS! 課外授業「『僕のかわい子ちゃん』吹奏楽部コラボ〜オレとみんなでアンサンブル♪〜」”をスタート。現在、全国の高校を対象に募集中だ。

◆「『僕のかわい子ちゃん』吹奏楽部コラボ〜オレとみんなでアンサンブル♪〜」特設サイト

◾️4thシングル「FLASH BLUE」

2026年7月7日（火）リリース

配信：https://lnk.to/MON7A_flashblue

◾️最新リリース情報

◇「僕のかわい子ちゃん - From THE FIRST TAKE」

配信：https://lnk.to/MON7A_bnk_ft ◇「おやすみTaxi - From THE FIRST TAKE」

配信：https://lnk.to/MON7A_ot_ft ▼YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」チャンネルトップページ

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q ◇3rdシングル「とめないで」

配信：https://lnk.to/MON7A_tomenaide

※ABC-MART「ゴールデンウィークセール」TV-CMソング

◾️MON7Aドラマ初出演／『タツキ先生は甘すぎる！』

※5/16（土）Huluオリジナルストーリー、5/23（土）第7話、5/30（土）第8話に「三代川類役」として出演 出演者 町田啓太 松本穂香 藤本美貴 寺田心 三遊亭好楽 比嘉愛未 江口洋介

脚本 徳尾浩司

主題歌 「拍手喝采」 福山雅治（アミューズ／Polydor Records）

音楽 得田真裕

演出 鈴木勇馬

フリースクール監修 石井しこう

アートセラピー監修 浜端望美

企画協力 前田志門

プロデューサー 岩崎秀紀 秋元孝之 大護彰子

チーフプロデューサー 荻野哲弘

制作協力 オフィスクレッシェンド

製作著作 日本テレビ ▼WEB

公式サイト https://www.ntv.co.jp/tatsuki/

X https://x.com/tatsuki_ntv

Instagram https://www.instagram.com/tatsuki_ntv

TikTok https://www.tiktok.com/@tatsuki_ntv

◾️＜MATCH FES 2026「MON7Aと夜の遊園地」＞

2026年6月20日（土）西武園ゆうえんち

公式サイト：https://tinder.co.jp/

特設サイト：https://tinder.co.jp/matchfes2026/mon7a