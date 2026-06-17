◆第１７６回クイーンエリザベス２世ジュビリーステークス・Ｇ１（６月２０日、英国・アスコット競馬場・芝直線１２００メートル）追い切り＝６月１６日、ニューマーケット調教場

昨年２着で２年連続で挑戦のサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎・父ロードカナロア）が、ポリトラックコースで最終追い切りを行った。７ハロンでスムーズに脚を伸ばしてフィニッシュした。

土曜日に芝の坂路コースで軽く脚を伸ばし、その後も順調そのもの。堀調教師は「当該週も速いタイムをマークしましたが、自らスムーズに加速し、終いも促す必要はなく、手綱を放して手応えがあるぶん、しっかり脚を伸ばせました。息遣いも良く、順調に態勢が整いました」と振り返った。

また、ライアン・ムーア騎手が騎乗した１週前追い切りは、直線１マイルのコースで併せ馬を消化。堀師は「ジェームズ・ホートン厩舎より併せ馬のパートナーを用意していただき、追走する形を取りました。予定より馬体を接するタイミングが遅れたものの、そのぶんもメリハリがつき、ラスト１ハロンは速いラップを刻めています。シャープな脚を引き出せ、良い調教ができたと思います。ムーア騎手も『スムーズに加速でき、ラストの反応も良く、ハッピーな状態にある』と話していました」と様子を伝えた。

香港のチェアマンズスプリントプラズで２着の後、英国に移動して順調そのもの。トレーナーは「ニューマーケットに到着後は涼しい気候に恵まれ、２年続けての滞在となりますので、環境に馴染むのも早く、カイバを食べ、健康状態は安定しています。香港での疲れの回復は早く、プラス体重で推移しているうえ、昨年より活気があり、毛づやや張りも良好です」と昨年以上の状態で日本調教馬初の英国ロイヤルアスコット開催の勝利を目指す。