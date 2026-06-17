日本時間21日に第2戦チュニジア戦

北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ（GL）初戦でオランダと壮絶な戦いを繰り広げ、2-2の引き分けに持ち込んだ日本代表。

次戦20日（日本時間21日）のチュニジア戦はGL突破を左右する一戦となる。しかし、日本代表の歴代成績を紐解くと、「第2戦」には重いジンクスが存在しているのをご存知だろうか。

実は、日本がW杯の第2戦で勝利を手にしたのは、稲本潤一のゴールで日本中が熱狂した2002年日韓大会のロシア戦（横浜）のみ。それ以外の大会、つまり海外開催のW杯6大会に限って言えば、3分3敗と一度も勝ち星を挙げられていないという事実がある。

海外開催での「0/6」という未勝利記録に加えて、もう一つ浮き彫りになるデータがある。それが極端な得点力不足だ。

勝利がない6試合のうち、実に5試合で無得点（完封負け、あるいはスコアレスドロー）に終わっている。海外開催の第2戦で日本が唯一ゴールネットを揺らしたのは、乾貴士と本田圭佑が得点を挙げた2018年ロシア大会のセネガル戦（2-2）のみ。6試合トータルで奪った得点は、たったの「2」だ。

W杯の第2戦は、初戦の結果を受けて相手も死に物狂いで勝ち点を取りに来るため、大会を通じても特有の難しさがあるシチュエーションだ。

相手が退場者を出し数的優位に立ちながらも1点が遠かった2014年のギリシャ戦や、初戦でドイツというW杯優勝経験国を撃破しながらも、ターンオーバーを採用して足をすくわれた2022年のコスタリカ戦など、この「第2戦の呪縛」に苦しめられた試合はファンの記憶にも新しい。

今回の北中米W杯でベスト8以上、さらには優勝という結果を望むには、グループステージでの盤石な戦いが不可欠となる。勝ち点を計算するうえでも、海外W杯での「第2戦の壁」はどうしても乗り越えなければならない試練と言えるだろう。（FOOTBALL ZONE編集部）