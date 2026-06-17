上品な甘さが人気の佐藤錦に…



黒く大きな実が目を引くジャイアント。



須坂市日滝の果樹園では、1週間前からサクランボ狩りが始まりました。

17日も親子連れなどが訪れ、初夏の味を堪能していました。



須坂市から

「甘い。（サクランボ）好き！」

須坂市から

「おいしいです。めっちゃ大きいね、粒ね」



今年は、気温が高かった影響で、例年より10日ほど早く食べ頃を迎えました。この果樹園では、30分間の食べ放題で、9種類のサクランボを楽しむことができます。

多い日には、100人を超える来園者が訪れるということです。





藤田華穂記者「いろんな種類のサクランボを取ってきました。この中から、ナポレオンをいただきます。甘酸っぱい。果肉がしっかりとしていて食べ応えもあり、とてもジューシーな味わいです」黒岩果樹園 黒岩善春園主「手をかけたので（来園者に喜ばれて）うれしく思いますね。まだたくさん食べられるところがあるので、よくかんでたくさん食べてもらいたいです」サクランボ狩りは、今月末まで楽しめるということです。