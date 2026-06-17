圧倒的なパロディと茶番で視聴者を沼らせる『ゆっくりむちゃたぬき』をご紹介します。

圧倒的なパロディと茶番で視聴者を沼らせる『ゆっくりむちゃたぬき』

今週のピックアップ

『霊夢がマルチバースで増えた結果』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

むちゃたぬきさん：「YouTubeでゆっくり実況を投稿している『むちゃたぬき』です」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

むちゃたぬきさん：「きっかけは自己表現の極致かなって思ったからです。声を使わず、機械音声の調子だけで表現する動画になるので、編集も生声よりもこだわれる部分が多いと思っています。ちょっと大げさかもしれないですけど、割とそういうところは総合芸術や演劇に近いのかなっていう面があって、一人でやってみたいなと思って作り始めました」

――おすすめの動画は何ですか？

むちゃたぬきさん：「『霊夢がマルチバースで増えた結果』という動画です。当時マルチバースという概念がすごく流行っていて、同一人物だけど性格や立場が違う、というアプローチをしてみました。

そういうものをベースにして『キャラをより尖らせていく』話を作ってみたいという欲求は満たされるかなと思って、何個か作ってみました。それを、せっかく作ったしまとめてみようかと思って一本にしたら、非常に工数がかかってしまって、もう絶対作りたくないってなった動画です。

大変だったところは、キャラクターたちが好き勝手に動くので、それを短い時間にまとめ上げるとなると、どこを削っていけばいいのかなってなりました。やっぱり漫画や小説を作っている人は改めてすごいなと感じましたね」

霊夢がマルチバースで増えた結果

https://www.youtube.com/watch?v=UCEIDQJ4P98



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

むちゃたぬきさん：「むちゃたぬきというチャンネルはおそらく今後もダラダラと続いていくので、気になった動画とかあればぜひ見てください」

緻密な表現力でキャラクターたちを自由に動かし、視聴者を沼らせる『ゆっくりむちゃたぬき』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『ゆっくりむちゃたぬき』

https://www.youtube.com/@muchatanu

Xのアカウント『ゆっくりむちゃたぬき【ゆっくり実況】』

https://x.com/muchatanu

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島