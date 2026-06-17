「阪神−楽天」（１７日、甲子園球場）

阪神前監督の岡田彰布オーナー付顧問が、ＡＢＣ「スーパーベースボール 虎バン主義。阪神×楽天」で解説。この試合まで５位・ロッテと８ゲーム差の最下位に沈む楽天の現状を指摘する場面があった。

場面は０−２の五回だった。１死一塁で浅村がカウント２−２から内角へのカットボールに体勢を崩されながら逆方向へ打ち返し、ゴロで一、二塁間を破った。岡田氏は「これがつなぎのバッティングですよ」と称賛した打撃で、楽天は１死一、三塁とした。

しかし、続く村林は２ボールからの３球目を引っ張って遊ゴロ併殺に倒れてしまう。すると、岡田氏は「いやあ、しかしねえ。俺がベンチおったら、前（打者の）３５歳の大ベテランがね、追い込まれてあんな右打ちして打ってんのに、２ボールからなんちゅう打ち方をするんやろう。だから、これがチームとしてのつなぎがないってことですよ」と話した。

さらに「浅村があんな無理して一、三塁をつくる打ち方をしてるのにね。２ボールだからなんでもいけっていう打ち方をするから。今の現状ですよ、楽天のね。こういうのをきっちりとね。（村林は）目の前で見てるのにね。前のバッターがどんな打ち方をしているか。だからダメなんよね。勝てない原因ですよ」と指摘した。