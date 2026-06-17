奈良でクマに襲われ頭と顔から出血　兵庫県宝塚市は“鍋”を叩いて対策　オープンカー近くに“木登りクマ”出現　仙台市

止まらないクマの出没。

17日は各地で人身被害が相次ぎました。

クマに人が襲われたのは、四方を山に囲まれた奈良・下北山村。

17日朝、60代の男性が自宅の離れにあるトイレを出たところでクマに襲われ、頭と顔から出血をするけがをしました。

男性を襲ったクマは見つかっておらず、山あいの村には不安が広がっています。

近隣住民は「まさかです。（クマは）東北の話かと…」と話しました。

一方、取材班が向かったのは兵庫・宝塚市。

15日夜には市内でクマの目撃情報が2件寄せられたばかりです。

現場周辺にある、本格的なレースが楽しめるカート場。

16日夜から、ある秘策でクマを撃退しようとしていました。

門の前に鍋がつり下げられています。

この鍋は一体…。

たからづかカートフィールド・平川明紘マネージャー：

これをもっと思いっきり鳴らしている。

朝と晩にレース場の門を開閉する際、木の棒で鍋をたたき、大きな音を出してクマを寄せ付けないようにしようというのです。

たからづかカートフィールド・平川明紘マネージャー：

急にクマがぴゃーっとくると怖いので。音を出したら（クマは）逃げていくと聞き、こういう対策をできる範囲でしている。

レース場の利用者は「小さい子とかも来るので、安心なのに越したことはない」と話していました。

列島にクマへの危機感が高まる中、オープンカーでドライブ中の男性が遭遇したのは木登りクマでした。

15日、宮城・仙台市内で撮影された映像には、木の上で執拗に枝を揺らす様子が映っています。

しばらくして木登りクマは道路に出ると、木を揺すって落とした葉っぱをパクパクと食べていたといいます。

この時、オープンカーに乗っていたという男性は「（クマが）木に登っているから、もし飛びかかってこられたらヤバいじゃないですか…オープンカーだし。『うわっでかいな』と思った。来られたらすぐ（オープンカーで）逃げられるようにしていた」と話しました。

クマの出没が相次ぐ中、東京都はこれまで禁止してきたクマの狩猟について、2027年度から解禁する方針を明らかにしました。

狩猟が解禁されれば約20年ぶりです。