メディカルダイエットとは？自分に合った方法で無理なく体重管理を進めるための医療

「自己流のダイエットが続かない」

「食事に気をつけても、なかなか体重が落ちない」

「健診で脂肪肝や血糖値異常を指摘され、そろそろ本格的に体重を見直したい」

このような方にとって、選択肢の一つになるのがメディカルダイエットです。

メディカルダイエットというと薬のイメージを持つ方も多いかもしれませんが、それだけではありません。

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メディカルダイエットとは？

メディカルダイエットは、医療の立場から体重管理をサポートする方法です。

体重が増える背景には、食事量だけでなく、活動量の低下、筋肉量の減少、食欲コントロールの難しさ、生活習慣病、ホルモン異常など、さまざまな要因があります。そのため、体の状態や生活背景に合わせて、運動を取り入れる方法、薬を使う方法、両方を組み合わせる方法を考えていくことが大切です。

運動を取り入れるメリット

運動を取り入れるメリットは、体重を減らすことだけではありません。

筋肉量を保ちやすくなることで基礎代謝の低下を抑えやすくなり、リバウンド予防にもつながります。また、血糖、血圧、脂質、脂肪肝などの改善も期待しやすく、健康面全体にメリットがあります。

薬によるメディカルダイエット

一方で、薬によるメディカルダイエットも大切な選択肢です。

薬による治療は、食欲のコントロールが難しい方、生活習慣を見直しても十分な効果が出にくい方、健診異常があり体重管理をしっかり進めたい方にとって、現実的な選択肢になりえます。運動を取り入れる方法と薬による方法は対立するものではなく、その方の状況に応じて組み合わせていくこともできます。