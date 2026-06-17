メディカルダイエットとは？自分に合った方法で無理なく体重管理を進めるための医療
「自己流のダイエットが続かない」
「食事に気をつけても、なかなか体重が落ちない」
「健診で脂肪肝や血糖値異常を指摘され、そろそろ本格的に体重を見直したい」
このような方にとって、選択肢の一つになるのがメディカルダイエットです。
メディカルダイエットというと薬のイメージを持つ方も多いかもしれませんが、それだけではありません。
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メディカルダイエットとは？
メディカルダイエットは、医療の立場から体重管理をサポートする方法です。
体重が増える背景には、食事量だけでなく、活動量の低下、筋肉量の減少、食欲コントロールの難しさ、生活習慣病、ホルモン異常など、さまざまな要因があります。そのため、体の状態や生活背景に合わせて、運動を取り入れる方法、薬を使う方法、両方を組み合わせる方法を考えていくことが大切です。
運動を取り入れるメリット
運動を取り入れるメリットは、体重を減らすことだけではありません。
筋肉量を保ちやすくなることで基礎代謝の低下を抑えやすくなり、リバウンド予防にもつながります。また、血糖、血圧、脂質、脂肪肝などの改善も期待しやすく、健康面全体にメリットがあります。
薬によるメディカルダイエット
一方で、薬によるメディカルダイエットも大切な選択肢です。
薬による治療は、食欲のコントロールが難しい方、生活習慣を見直しても十分な効果が出にくい方、健診異常があり体重管理をしっかり進めたい方にとって、現実的な選択肢になりえます。運動を取り入れる方法と薬による方法は対立するものではなく、その方の状況に応じて組み合わせていくこともできます。
二次性肥満が隠れていることもあります
体重の悩みの中には、単なる食べすぎや運動不足だけではなく、病気が背景にある二次性肥満が含まれることがあります。
たとえば甲状腺機能低下症や、副腎・下垂体の病気では、体重増加や痩せにくさが症状の一つとして現れることがあります。
まとめ
メディカルダイエットは、運動を取り入れた体質改善と、薬による体重管理の両方を含む医療です。
自己流では続かない方、健診異常をきっかけに体重管理を始めたい方は、一度ご相談ください。
[文：池尻大橋せらクリニック院長 世良 泰]
※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。
池尻大橋せらクリニック院長・世良 泰（せら やすし）
慶應義塾大学医学部卒。初期研修後、市中病院にて内科、整形外科の診療や地域の運動療法指導などを行う。スポーツ医学の臨床、教育、研究を行いながら、プロスポーツや高校大学、社会人スポーツチームのチームドクターおよび競技団体の医事委員として活動。運動やスポーツ医学を通じて、老若男女多くの人々が健康で豊かな生活が送れるように、診療だけでなくスポーツ医学に関するコンサルティングや施設の医療体制整備など幅広く活動している。