「このサクラに狂わされすぎて」宮脇咲良、イケメンな姿にファンもん絶！ 「美しすぎて悲鳴あげる」
韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは6月16日、自身のInstagramを更新。イケメンな姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】イケメンな宮脇咲良
ファンからは「かっこよすぎる〜」「めっちゃクールで綺麗」「本当に美しすぎて悲鳴あげる」「このサクラに狂わされすぎて」「また魅力が増えた」「世界一のプリンセス」「映画化希望です」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】イケメンな宮脇咲良
「めっちゃクールで綺麗」宮脇さんは「Sisterhood（姉妹の絆）」とつづり、8枚の写真を投稿。LE SSERAFIMと同じく韓国のガールズグループ・ILLITとKATSEYEのコラボレーション楽曲『ICONIC BY MISTAKE』のミュージックビデオのオフショットと思われます。金髪と血色感を抑えたメイクにより、クールで透明感のある雰囲気に。黒タイツで脚の美しさも際立っています。
「大人の18号」「いい脚すぎる」10日の投稿でも、同曲のミュージックビデオのオフショットを公開した宮脇さん。ファンからは「かっけええええええ」「かっこよくて色気もあって大好き」「大人の18号」「いい脚すぎる」といった反響が寄せられました。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)