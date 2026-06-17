お笑いタレントのトンツカタン森本（36）が、16日深夜放送の中京テレビ「太田上田」（火曜深夜0・59）に出演し、お笑いを始めるきっかけについて語った。

お笑いトリオ「トンツカタン」を今年4月に解散し、ピン芸人として再出発した。的確なツッコミ芸を得意とするが、そのお手本的な存在は「くりぃむしちゅー」上田晋也だという。「僕のルーツとも言える存在」と持ち上げると、上田は「うそなんだよ、こいつ、どうせ…」と、照れ気味につぶやいた。

そのきっかけは、高校時代に聴いていた、上田のラジオ番組だという。「『知ってる？24時。』っていう、上田晋也さんが1人でやっていたラジオ番組を聴いて、僕はこの世界を志した」。同番組では、上田がリスナーと直接、電話でやりとりするコーナーで、そのさばきっぷりに感動したという。「上田さんの手に掛かれば、どんなリスナーさんもまるで漫才みたいにされるのを聴いて、“うわ！何だこの人”って。そわそわがなくなって、この人みたいになりたいって」と打ち明けた。

しかし、憧れるあまり、上田の芸風に影響を受けすぎてしまっているという。「ちょっとデトックスしていかないとまずいなと。無意識に上田さんに寄っちゃってる」と打ち明けた。

その一例を挙げた。上田がMCを務める「上田と女が吠える夜」で、同時多発的にひな壇トークが始まった際、上田が「思い思いにしゃべってるけど、ここドトールコーヒーじゃないのよ」とツッコミを入れたことがあった。森本は「これでえらく感動して」しまったという。

後日、森本がMCを務めたライブで、似たような状況が起きた。「もう上田さんを見ちゃっているもんだから、ドトールコーヒーがよぎっちゃって。どうしよう、どうしようって。パクるわけにもいかないと思って、“思い思いにしゃべらないで？ここ、エクセルシオールカフェじゃないのよ”って」。上田の二番煎じのような言い回しをしてしまったそうで、「こりゃもうだめだと思って」と打ち明けた。

「ドトールコーヒーの分かりやすさには遠く及ばないですし、しかもパクっちゃってる」。後出しにもかかわらず、たとえツッコミの質も上田にはかなわなかったと吐露。「そこからもう、なるべく上田さんを見ないようにしている。影響を受けちゃうんですよ」と明かしていた。