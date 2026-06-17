勝ち恋プロによるアドバイスつき♡ 気になる彼を脈アリに変える【沼テク】まとめ

イケメンを振り向かせるにはどうしたらいい？男性と仲よくなってもいつも友だち止まり。そんな悩みを抱えているコ集合！今回は、あらゆる男性を沼らせてきた勝ち恋のプロによる「あざとすぎる沼テク」をお届けします。最後には恋のアドバイスもあるので、ぜひチェックしてね♡

あざとすぎる沼テクA to Z 勝ち恋のプロが徹底協力♡ Ray読者の沼力UPのために、あらゆる男性を沼らせてきたプロが集結♡ イケメンを振り向かせるにはどうしたらいい？男性と仲よくなってもいつも友だち止まり。そんな悩みが解決するテクニックをA to Zでお届け。最後には恋のアドバイスも。理想の恋を手に入れよう♡

教えてくれたのは... 結婚相談所マリーミー代表・植草美幸さん 今、大注目の婚活アドバイザー PROFILE 2009年結婚相談所マリーミーを開始し16年以上にわたり、年間約2000人にアドバイスを行い、約80％の成婚率を誇る。テレビやラジオへの出演も多数。著書に『結局、女は「あざとい」が勝ち！ 仕事もお金も恋愛も結婚も、すべてを勝ち取る最強ルール50』など。 Club藤瀬 オーナーママ・彩花ゆいさん 銀座のクラブに立つ癒しママ PROFILE 看護師、キャバ嬢を経て2021年に銀座ホステスのママに。現在は銀座でオーナーママとなる。著書に自伝本『愛を注ぐ人〜人生は愛すること、愛は与えること〜』。モデルとして関西コレクションの舞台に立つなどメディアでも注目を集めている。 女優＆タレント・永尾まりやさん NEWモテ女王として話題沸騰中 PROFILE 元AKB48のメンバー。モテ自慢の美男美女が集まる恋愛リアリティ番組『ラブパワーキングダム』シーズン2にてNo.1モテクイーンに選ばれたモテタレント。アイドルプロデュースやショートドラマの単独主演とこれからの活躍に目が離せない。

Check! 【V（VALUE）】男の人にとって一緒にいて価値を感じられる女になれ 男性にとって隣にいてほしいと思う女子は品がある。それは外見磨きはもちろんのこと、礼節をわきまえたレディになることが大事なんです。 by 永尾まりやさん 「公共の場や職場ではあいさつや礼儀はしっかり守る。みなさんも男性のマナーが悪かったらイヤですよね？ 周囲への受け答えや配慮のできる女性は、隣にいるだけで男性の価値をあげるから自身の魅力につながります♡」

Check! 【W（WAZATO）】「わざと」を使うならさりげなく サシ飲みの場で使いたい「わざと」なテクニックは何個も使えば効果は抜群♡ 沼らせ女子なら自然に使って！ by 永尾まりやさん 「2人きりの食事の場は、女性らしさを伝えるチャンス♡ まずは距離が近づくので所作をゆっくりと。 そしてリップを塗ってみたり、髪を結んでみたり。髪を結ぶしぐさは王道ですが、色っぽくて一番女性らしさがアピールできると思います。 そして男性がちらっとこちらを見たときにちゃんと目があうと、ドキドキしてくれるんじゃないかと！いろんなあざといテクニックを取り入れながらも、さりげなさが大事だと思います」

Check! 【X（X DAY）】出会いはいつでもどこにでもある いつどこで素敵な男性に出会うかはわからない。「出会いがな〜い」が口グセのコは、きっと自分から行動を起こしていないから。レッツ恋活！ by 植草美幸さん 「チャンスは自分から動かさないとやってきません。独身の男性がいるところへ出向きましょう。 たとえばスタバで隣に座っている人のスマホが鳴っていたら、声をかけてみたり。電車で気になるイケてる方を見つけたら、どんな人かしらとあえて同じ吊り革に手をのばしてきっかけを作ったり。 居酒屋で靴を脱いでる最中だって！自分から出会いをつかまえにいくこと、いつでも男性に素敵な女性と思われる外見やしぐさを磨くことが大事ですね」

Check! 【Y（YOROKOBU）】喜ぶときは語尾を上げよう！ 男性は女性の喜ぶ反応が大好物♡ ならばたっぷり喜ぶのが勝ち！言葉だけでなく、言い方でも全力アピールしてみてね。 by 植草美幸さん 「『オッケー！↗︎』『ありがとう↗︎』と声のキーを高くして語尾を上げる。すごく女性らしくて印象に残る可愛らしい表現なので男性はすごく喜こんでくれますよ。 低い声でぼそぼそ返事をするのは避けましょう」 by 彩花ゆいさん 「デートの帰り際で、楽しかったこと、うれしかったことを笑顔で明るくたっぷり伝えて。『今度◎◎行こう〜』『また遊ぼう！』とゆるく次回につながる言葉を残せば、次のデートのお誘いも待ったなしです♡」

Check! 【Z（GENERATION Z）】Rayを読むZ世代の恋を応援します♡ 最後に勝ち恋プロの3人にRay読者への恋のアドバイスをいただきました！みんなが素敵な恋に出会えますように♡ by 彩花ゆいさん 「Ray読者のコはきっとみんな可愛いから、自分で男性を選んでいってほしいです。 つい恋愛の話になると『選ばれる』『好かれる』ことに意識が向きますが、『この人といる自分、好きかな？』と、ひとりのときに考えて本当に自分で選んだ人とつきあってほしいです。 あせらなくても、あなたはモテるから見極める時間もあるはず！そして人に対して思いやりとやさしさのある素敵な男性を見つけてほしいです。 もし自分の素や本音を伝えたときの反応が微妙だったり、LINEの返事がうすくなったりしても、その人にあわせるのはやめましょう。 男性は星の数だけいると思って次へ行ったほうがいい！自分を大事にして、自信がある人は大切にされる恋愛ができると思います♡」 by 植草美幸さん 「あざとい＝賢い人。なにも考えずにモテる人はいないです、みんな賢いんです。つまり、目の前の男性に対して自分をいかによく見せられるか考えることが重要です。 そして男性の中身をしっかり見てから交際に進んでください。外見のカッコよさや、話の面白さだけでつきあってはだめ。 さらに結婚をめざすRay世代の女性は、自分で目標を持ちましょう。26才で結婚する、28才で子どもを産むなど未来予想図を描いてほしいんです。ドラマは勝手に起きません。 大学生のうちに誰か見つけるのがおすすめ。社会に出たら、恋愛が置いてけぼりになりますよ。学生時代は結婚できる相手を探すチャンスです！ 可愛らしさと女性らしさを持ち、自ら積極的にチャンスを作り出し、ドラマを生み出すこと。これをぜひやっていただきたいですね」 by 永尾まりやさん 「私の思ういい女の条件は、『自分を持っている』こと。相手に尽くす女性ってそれも素敵だけど、自立して自分の世界を持っている人は憧れになる。 簡単なことでよくて、彼のスケジュールにあわせすぎず、ピラティスに通ってみたり友だちと旅行をしたり。自分のこだわりを出して『こういう人なんだな』と思ってもらうのもいいかも。 今、彼氏や好きな人がいなくてもいいと思います。あなたにとって素敵な男性を見つけたいのなら、『好きな人』を探しにいかないことと自分の好きなタイプを思い込まないこと。 この2つを意識すると、とっても視野が広がると思います。また大事なのは『行動』と『選択』。まだ若いし間違えてもいい！思いきった選択をしてほしいです♡」 イラスト／平松昭子 取材／柿沼奈々子