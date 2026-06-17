◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝６月１７日、美浦トレセン

前走の弥彦Ｓを制しオープン入りしたエストゥペンダ（牝４歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父サートゥルナーリア）は、Ｗコースを単走。序盤からスムーズに折り合ってリズム良く運ぶ。最後の直線では軽く仕掛けられると機敏に反応し、６ハロン８２秒４―１１秒３でフィニッシュ。１１日の１週前追い切りでは併せ馬でビシッと負荷をかけられており、きっちりと仕上がった印象だ。

高柳瑞調教師は「先週しっかりやっているので単走で十分。動きは良かったと思う」と合格点を与えた。前走は狭い馬の間を割って一瞬の脚を使って抜け出す強い内容。３勝クラスを勝っての挑戦で、ハンデは５４キロで挑める。トレーナーは「折り合いは気をつけなければいけないけど、スムーズに運んでしまいの脚を生かせれば。相手は強そうだけど実績馬がハンデで重くなっているしね」と本番が楽しみな様子。３歳時にはフェアリーＳ、クイーンＣで３着、フローラＳで４着に入るなど重賞戦線で好勝負をしてきた素質馬が待望のタイトルをつかむ。