Cath Kidstonの人気柄Rose Miniature♡ポーチとトートが再び登場

Cath Kidston（キャスキッドソン）で再上陸後、特に人気を集めているアート「Rose Miniature（ローズミニチュア）」が待望の再販♡淡いピンクとサックスに小さなローズを散りばめた、クラシックでロマンティックなデザインが魅力です。今回はティッシュポーチ、ドローストリングポーチ、フリルトートバッグの3型が登場。日常使いにもギフトにもぴったりな注目アイテムです。

人気柄Rose Miniatureが再登場

「Rose Miniature」は、Cath Kidstonのアーカイブから着想を得たローズプリント。

ブランドを象徴するボタンローズを軽やかに配置し、クラシックながらも新鮮な印象に仕上げています。

昨年2月に初登場した際は、特にピンクが発売から5日で完売。

その後も入荷のたびに売り切れる人気アートとなり、今回お客様からのリクエストを受けて再販売が実現しました♡

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ポーチ2型で小物も可愛く収納

「ティッシュポーチRose Miniature」は、ファスナー付きでティッシュだけでなく薬やアクセサリーなど細かなアイテムの収納にも便利。

カラーはピンク、サックスの2色で、価格は各2,420円（税込）です。

「ドローストリングポーチRose Miniature」は、巾着タイプでバッグの中の整理にも活躍しそうなアイテム。

カラーはピンク、サックスの2色で、価格は各2,200円（税込）です。こちらのみ2026年7月24日（金）発売予定です。

フリルトートは毎日使いにぴったり

20代から30代を中心に人気を集めている「フリルトートバッグRoseMiniature」も再登場します。

肩掛けしやすい長めのハンドルと、型崩れしにくい程よく厚手の生地が魅力。淡いカラーと小さなローズ柄が、シンプルなコーデにもさりげないアクセントを添えてくれます。

カラーはピンク、サックスの2色で、価格は各5,940円（税込）。

【発売情報】

発売日：2026年6月19日（金）

※ドローストリングポーチのみ2026年7月24日（金）発売予定

発売店舗：CathKidston全国直営店、公式オンラインストア

お揃いで楽しみたい大人可愛いローズ柄

上品なローズ柄と淡いカラーが魅力のRose Miniatureシリーズは、毎日のバッグまわりを可愛く整えてくれるアイテムばかり。

ポーチとトートをお揃いで持てば、統一感のある華やかな雰囲気に仕上がります♡

完売を繰り返した人気アートの再販なので、気になる方は早めにチェックしてみてください。