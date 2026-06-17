◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージJ組第1節 アルゼンチン3-0アルジェリア(日本時間17日、カンザスシティ・スタジアム)

アルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手の活躍に妻も子供たちも大興奮です。

前回大会優勝のアルゼンチンが初戦に登場。アルジェリアに快勝し、好スタートを切りました。

W杯史上初6大会連続出場となったリオネル・メッシ選手がハットトリックを達成する異次元の活躍。前半17分には強烈なミドルシュートで先制点を記録すると、後半15分にはミドルシュートのこぼれ球に反応し、相手GKの逆をついて2点目を記録します。後半31分にはペナルティアーク付近でボールを受けると、狙い澄ましてゴール左隅に蹴り込み3点目を挙げ、W杯歴代1位に並ぶ通算16得点目を決めました。

メッシ選手の妻のアントネラ・ロクソさんは自身のInstagramを更新。アルゼンチンの快勝とメッシ選手の活躍に「アルゼンチン、頑張れ!!!!いつもあなたと一緒よ!!!! あなたは最高!!」と興奮するコメントを添えながら、3人の子供たちとスタジアムで応援をした様子を投稿しました。