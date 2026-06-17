梅雨入りが近づいている県内ですが、豪雨災害に備えようと、新潟市の中学校で住んでいる地域の特徴やハザードマップを学ぶ授業が開かれました。



この授業は豪雨災害が発生した際にスムーズな避難ができるよう、県と日本防災士会が毎年、県内の小学生から高校生を対象に開いているものです。



授業では、防災士が県内の過去の災害や地域の地形の特徴などを説明していきます。





その後、生徒たちは実際にハザードマップを見ながら自分が住む地域で想定される被害の程度や、避難所の場所を確認していきました。＜参加した生徒＞「2階以上に避難した方ががいいって書いてあったので…浸水とかになったときに…避難できるようにしていきたいです」＜参加した生徒＞「(災害時に)危ない地域だったので…自分から『逃げよう』って言ったりして。そういうことをしたいですね」＜日本防災士会 新潟県支部 成川一正 事務局長＞「これを家庭に持ち帰ってもらってですね、自分の家庭ではどうしなければいけないのかということを家族での防災会議を通じてフィードバックしてもらうのが一つの目的になっています」この授業は19日にも行われ、生徒は自分が「いつ」「何をするか」を整理した防災計画を作る予定です。